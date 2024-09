Novos semáforos em SP: saiba o que muda e por que trânsito deve melhorar

Do UOL, em São Paulo

A rede de semáforos da cidade de São Paulo passa por uma modernização com foco na redução dos congestionamentos e também para reduzir e agilizar o reparo de eventuais panes nos aparelhos de sinalização de trânsito.

Os novos semáforos já foram instalados em vias como as avenidas Pompeia e Doutor Arnaldo, na Zona Oeste da capital, e vêm acompanhados de uma placa com a frase "Semáforo em modernização".

Eles também trazem uma câmera e podem ser identificados por uma faixa amarela na borda da respectiva caixa de luzes.

Segundo a SP Regula (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo), os semáforos de todos 2.586 cruzamentos do Minianel Viário, que é a zona do rodízio municipal de veículos, serão trocados por novos até 2026.

Como funcionam os novos semáforos

Imagem: Divulgação

De acordo com Mauricio Nastari, gerente de iluminação pública da SP Regula, os novos semáforos são "inteligentes"

Eles são capazes de ajustar automaticamente o tempo de acionamento das luzes verde e vermelha conforme o trânsito

Os tempos máximo e mínimo de acionamento dessas luzes são programados previamente pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e são ajustados pelo próprio semáforo para melhorar o fluxo de veículos

Além disso, essa programação pode ser alterada remotamente por operadores da CET, por meio de uma central de controle

A câmera que o novo semáforo traz permite medir o acúmulo de carros em frente ao semáforo e substitui os chamados "laços", que são os sensores instalados no asfalto utilizados pelos semáforos convencionais

Essa câmera, chamada de "laço virtual", faz com que a operação do semáforo não seja afetada por recapeamento ou reparos que exijam a remoção temporária do "laço" convencional

Outra vantagem é de que os novos semáforos "conversam" entre si e são sincronizados de acordo com as chamadas sub-áreas, que são as grandes avenidas e suas adjacências

À prova de apagões?

Semáforo modernizado acaba de ser instalado na Avenida Pompeia, nos arredores do estádio do Palmeiras Imagem: Alessandro Reis/UOL

Mauricio Nastari explica que todos os "semáforos inteligentes" são conectados entre si e com uma central de controle por meio de fibra ótica e chip de telefonia

Com essa redundância, é possível realizar de forma mais eficiente o monitoramento em tempo real do respectivo funcionamento

Esse monitoramento, segundo o gerente, permite mais agilidade no envio de equipes para o reparo de eventuais falhas causadas por interrupção no fornecimento de energia ou por furto de cabos elétricos

Conforme o executivo, os cerca de 4.000 semáforos que estão fora do Míni Anel Viário do município serão revitalizados nos próximos anos

Esses aparelhos não trazem a tecnologia adaptativa, informa, mas parte deles traz funcionalidades como o acesso remoto

É possível identificar imediatamente os aparelhos com mau funcionamento. Como são semáforos novos, também são menos propensos a panes. Antes da modernização, o percentual diário de semáforos com falhas era de aproximadamente 2% e hoje está em torno de 0,3%" Mauricio Nastari, gerente da SP Regula

PPP da Iluminação Pública

A modernização é realizada pela concessionária Ilumina SP, com gerenciamento da SP Regula e participação da CET

A concessionária assinou no dia 31 de agosto de 2022 contrato de concessão com 17 anos de duração para realizar esses serviços, agregados à PPP (parceria público-privada) da Iluminação Pública, que já estava sob responsabilidade da Ilumina SP

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o contrato relativo aos semáforos terá um custo de R$ 1,12 bilhão no período de 60 meses

