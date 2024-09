Natal decreta emergência por problemas gerados pelo avanço da maré

O Prefeito de Natal (RN), Alvaro Dias (Republicanos), decretou nesta sexta-feira (20) situação de emergência nas áreas do município afetadas pela erosão na Praia de Ponta Negra e via costeira.

O que aconteceu

O avanço incomum das marés provocou a erosão e destruiu equipamentos dissipadores da drenagem da praia e parte da proteção costeira de hotéis e de rampas de acesso à praia, conforme publicado no Diário Oficial.

Além de danificar esses materiais, a prefeitura alerta o alto risco da erosão de provocar acidente aos banhistas com o rolamento de rochas do principal ponto turístico da cidade, o Morro do Careca, na Praia de Ponta Negra.

O decreto também autorizou a convocação de voluntários com o objetivo de facilitar as ações para a população afetada pelos riscos do desastre, sob a coordenação Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (SEMDES).