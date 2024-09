Mais de 50 morrem após explosão em mina de carvão no Irã

Mais de 50 pessoas morreram e 20 ficaram feridas em uma explosão causada por um vazamento de gás em uma mina de carvão no leste do Irã, informou a imprensa estatal neste domingo (22).

"O número de mortos no acidente na mina de Tabas subiu para 50 e o número de feridos para 20", indicou a agência oficial de imprensa IRNA. O saldo anterior era de 30 mortes.

O acidente ocorreu por volta das 21h (14h30 em Brasília) de sábado devido a um vazamento de metano que causou uma explosão em dois setores da mina, onde estavam 69 trabalhadores.

Javad Ghenaat, governador da província de South Khorasan, onde fica a mina, disse à televisão estatal que as equipes de emergência tentavam resgatar 22 pessoas bloqueadas.

A televisão estatal transmitiu imagens de ambulâncias e helicópteros transportando os feridos para os hospitais da região.

Outras imagens publicadas on-line pela IRNA mostram os corpos de algumas vítimas, vestidas com uniformes de trabalho, sendo retirados do local.

Antes de partir para Nova York, onde participará da Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente iraniano, Masud Pezeshkian, apresentou suas condolências às famílias das vítimas e determinou uma investigação do acidente.

"Infelizmente, soubemos que ocorreu um acidente em uma das minas de carvão em Tabas e vários dos nossos cidadãos perderam a vida. Apresento as minhas condolências às suas famílias", declarou Pezeshkian.

"Acúmulo de gás"

O primeiro vice-presidente, Mohammad Reza Aref, reuniu-se com membros do gabinete para garantir um "acompanhamento imediato" e apoio às vítimas e suas famílias, segundo a IRNA.

O Crescente Vermelho iraniano informou que socorristas trabalhavam para resgatar os últimos trabalhadores presos. Segundo a IRNA, estão a cerca de 250 metros de profundidade.

As operações são complicadas pela "acúmulo de gás na mina", explicou o promotor local Ali Nesaei. "No momento, a prioridade é ajudar os feridos e liberar as pessoas presas sob os escombros", declarou, citado pela IRNA.

"A negligência e a culpa dos envolvidos serão abordadas" posteriormente, acrescentou o promotor.

O Irã, rico em minerais, tem cerca de 1,5 bilhão de toneladas comprovadas de reservas de carvão, segundo a imprensa estatal.

A mina de Tabas cobre uma área de mais de 30 mil quilômetros quadrados e contém enormes reservas de carvão coque e carvão térmico, segundo a IRNA.

No ano passado, uma explosão em uma mina de carvão em Damghan, no norte, matou seis pessoas, provavelmente também como resultado de um vazamento de gás, segundo a imprensa local.

Em maio de 2021, dois trabalhadores perderam a vida em um desabamento no mesmo local.

Em 2017, 43 mineiros morreram em uma explosão na cidade de Azad Shahr, no norte do Irã, um incidente que provocou a indignação da população contra as autoridades.