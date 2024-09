Leão + tigresa = ligre: por que animal causou polêmica para Depay

Novo atacante do Corinthians, o holandês Memphis Depay já protagonizou polêmica por posar com um ligre em um de seus vídeos. Conheça a espécie e entenda as críticas recebidas pelo jogador à época.

O que aconteceu

Durante pandemia de covid-19, Depay compartilhou imagens com o animal exótico. O atacante utilizou o ligre nas gravações de uma de suas músicas, "Dubay freestyle", com clipe gravado nos Emirados Árabes Unidos.

Na época, Depay era jogador do Lyon, da França. O vídeo conta com mais de 1,3 milhão de visualizações no canal oficial de Depay, que também tem carreira como cantor. As fotos originalmente postadas no perfil de Depay no Instagram foram apagadas.

Imagem compartilhada por Memphis Depay Imagem: Reprodução/Instagram/@y1079fm

Imagens renderam críticas de diversas organizações que lutam pela proteção animal. A interação de Depay com o ligre foi duramente criticada por organizações como as francesas 30 Millions d'Amis e Code Animal. "Por trás destas fotos, o tráfico de vida selvagem e o abuso de animais estão muitas vezes escondidos", compartilhou a 30 millions d'amis. De acordo com a ESPN internacional, as organizações francesas consideraram as fotos "inaceitáveis" e "desastrosas" e chegaram a considerar processo judicial contra o jogador. A holandesa World Animal Protection Netherlands definiu a atitude de Depay como um "mau exemplo".

Jogador se defendeu, alegando que o ligre era dócil e bem cuidado. "Para quem não conhece os fatos, cale-se. Os ligres nem são animais selvagens. Eles não nascem na natureza, mas sim com os humanos. Não acho que sobreviveriam na natureza", disse Depay à época.

Depay é admirador declarado de leões. Além de ter o animal tatuado nas costas e na panturrilha, o jogador citou o felino também no título de sua autobiografia, "Coração de Leão", publicada em 2020. O desenho do animal nas costas de Depay é, também, a capa do livro.

Veja abaixo o polêmico clipe em que Depay exibe o libre:

O ligre: medidas impressionantes e problemas de saúde

Animal é cruzamento de leão com tigresa. O bicho é o maior felino existente, pois o cruzamento das espécies bloqueia uma enzima que inibe o crescimento, de acordo com a Folha de S.Paulo.

Maior ligre já visto entrou para o Livro dos Recordes. Segundo o Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, Hércules tinha mais de 400 quilos com apenas três anos.

Intervenção humana é utilizada para o nascimento de ligres. Conforme citado por Depay, o ligre "nasce com humanos". Na natureza, dificilmente os animais de diferentes espécies cruzariam de forma espontânea, dando origem ao libre nas florestas ou savanas.

Resultado do cruzamento entre duas espécies diferentes é chamado de animal híbrido. Exemplo de animal híbrido, o ligre carrega características genéticas das espécies que o geraram, podendo atingir um tamanho cem vezes maior do que um gato doméstico, e o dobro do tamanho de um leão africano.

Animais híbridos podem sofrer com problemas de saúde. Segundo a PETA (sigla em inglês para People for the Ethical Treatment of Animals), uma das principais organizações de direitos animais do mundo, os ligres frequentemente nascem via cesariana por conta da predisposição ao gigantismo, e muitas vezes não sobrevivem. "Como todos os grandes felinos híbridos, eles frequentemente sofrem de defeitos neurológicos, esterilidade, câncer, artrite, falência de órgãos e diminuição da expectativa de vida", explica a PETA. Ainda de acordo com a ONG, animais como o ligre são "criados para sofrer" em nome do lucro daqueles que os expõe.

Estes animais não naturais sofrem frequentemente de problemas de saúde debilitantes, desenvolvem doenças e sofrem lesões com mais frequência do que outros grandes felinos, e morrem prematuramente

Artigo da PETA sobre animais híbridos

Pets exóticos são escolhidos por diversas celebridades. Parecido com Depay, o rapper brasileiro MC Oruam tem Malandrex, um gato da raça Savannah. Ele é o cruzamento de Serval (felino selvagem nativo da África) com um gato doméstico. A espécie pode chegar a 60 cm de altura e pesar até 25 kg.