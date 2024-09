Jovem atacada por ex-namorado com espada morre em Goiânia

Uma jovem atacada pelo ex-namorado com golpes de espada morreu em Goiânia neste sábado (21).

O que aconteceu

A mulher estava internada em "estado gravíssimo". Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás afirmou que, "apesar de todos os esforços da equipe multidisciplinar" do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), Ana Julia Ribeiro Fernandes, 22, não resistiu.

O ex-namorado foi preso em flagrante na quinta-feira (19). Ele é suspeito de matar a atual namorada e, agora, também a ex Ana Julia Fernandes. Os crimes ocorreram na cidade de Edeia (GO), a 120 km da capital goiana.

Primeiro, o homem assassinou a atual companheira em casa, com diversos golpes de espada. A mulher morreu no local em decorrência dos ferimentos, segundo informações da Polícia Civil de Goiás.

Após atacar a primeira vítima, o homem invadiu o local de trabalho da ex-namorada com uma espada. Ele foi até o local para matá-la porque Ana Julia Fernandes teria sido o motivo da discussão inicial com sua atual companheira, motivada por ciúmes.

Homem acertou a ex com "intenção de matá-la", e fugiu do local em uma bicicleta. A jovem de 22 anos foi atendida, primeiramente, no hospital municipal de Edeia. Depois, foi transferida para o Hugol, em Goiânia.

Após os crimes, o homem foi contido por populares e se entregou à polícia. Ele foi autuado pelos crimes de feminicídio consumado e tentado, e está à disposição da Justiça.

Suspeito não teve a identidade revelada, por isso, não foi possível localizar a defesa. O espaço segue aberto para manifestação.

Em caso de violência, denuncie

O Ligue 190 é o número de emergência indicado para quem estiver presenciando uma situação de agressão. A Polícia Militar poderá agir imediatamente e levar o agressor a uma delegacia.

Também é possível pedir ajuda e se informar pelo número 180, do governo federal, criado para mulheres que estão passando por situações de violência.

A Central de Atendimento à Mulher funciona em todo o país e também no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita.

O Ligue 180 recebe denúncias, dá orientação de especialistas e encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. Também é possível acionar esse serviço pelo WhatsApp. Nesse caso, acesse o (61) 99656-5008.