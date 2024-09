Hezbollah e Israel intensificam bombardeios e contra-ataques; ONU fala em 'catástrofe iminente'

A crise entre Líbano e Israel se intensificou neste domingo (22), com centenas de foguetes e mísseis disparados pelo Hezbollah contra o norte de Israel e dezenas de ataques aéreos israelenses contra 290 posições da milícia xiita no Líbano. A organização Resistência Islâmica no Iraque, que reúne movimentos iraquianos apoiados pelo Irã, declarou que também atacou um posto militar de Israel usando drones. Três pessoas morreram no sul do Líbano e várias outras ficaram feridas.

A coordenadora das Nações Unidas no Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, alertou que " a região está à beira de uma catástrofe iminente". Paralelamente aos ataques no Líbano, Israel invadiu a sede da rede de TV Al Jazeera em Ramala e ordenou seu fechamento por 45 dias.

Depois dos duros golpes que recebeu esta semana, que dizimaram o comando de suas forças especiais, o Hezbollah retaliou neste domingo introduzindo um novo tipo de míssil de longo alcance no campo de batalha.

Em uma série de comunicados, o partido islâmico extremista de Hassan Nasrallah reivindicou a responsabilidade pelo bombardeio da base aérea militar de Ramat David, 20 km a sudeste de Haifa, no norte de Israel. Ele também anunciou o bombardeio da sede da empresa Rafael, parte do complexo militar-industrial de Israel, ao norte da mesma cidade, segundo informações do correspondente da RFI em Beirute, Paul Khalifeh.

Pela primeira vez, o Hezbollah disparou cerca de cem mísseis Fadi 1 e Fadi 2, com alcance de 80 e 105 km, respectivamente, além de dezenas de foguetes Katyusha, desenvolvidos na ex-União Soviética. A milícia libanesa pró-Hamas, aliada do Irã, estendeu seus ataques a uma profundidade de 55 km dentro do território israelense, em resposta à explosão de milhares de pagers e walkie talkies de comunicação usados por seus membros na terça e quarta-feira, reforça o comunicado oficial do Hezbollah.

A força aérea israelense intensificou seus ataques antes e depois dos disparos do Hezbollah. Somente no distrito de Nabatiye, no sul do Líbano, aviões e drones realizaram cerca de 60 ataques, e dezenas de outros na planície de Bekaa, no leste.

Israel fecha escritório da Al Jazeera em Ramala

Em uma operação paralela na Cisjordânia ocupada, o exército israelense invadiu as instalações do canal de TV Al Jazeera, neste domingo, e ordenou o fechamento do local. De acordo com Israel, a emissora teve suas transmissões suspensas por 45 dias, devido a "uma decisão judicial". A rede é conhecida por denunciar as ações de Israel na Faixa de Gaza.

Transmitida ao vivo pela Al Jazeera, a operação envolveu dezenas de soldados israelenses. A maioria deles tinha o rosto coberto por máscaras e estavam fortemente armados. Zein Basravi, chefe da rede de TV de propriedade do Catar, gravou com antecedência uma mensagem para o caso de Israel fechar o escritório de Ramala, de onde os jornalistas relatam a realidade dos palestinos "que vivem sob ocupação israelense há décadas".

'We report on what the Israeli military does to Palestinians'



Al Jazeera's Zein Basravi recorded this message in case Israel shut down the Ramallah bureau; from where our journalists have reported on the realities for Palestinians living under Israeli occupation for decades. pic.twitter.com/b8IHhBbhd4 ? Al Jazeera English (@AJEnglish) September 22, 2024

"Peço que peguem todas as suas câmeras e deixem o escritório imediatamente", disseram os soldados israelenses. Em comunicado, o exército israelense afirma que "a ordem de fechamento foi assinada após um parecer jurídico e uma avaliação dos serviços de inteligência de que os escritórios da emissora estavam sendo usados ??para incitar o terror e para apoiar atividades terroristas". "As transmissões do canal colocam em perigo a segurança e a ordem pública na região e em todo o Estado de Israel", acrescenta o comunicado.

A Al Jazeera "condena e denuncia veementemente este ato criminoso", afirmou o canal num comunicado, acrescentando que esta "invasão" ao seu escritório e a "apreensão" de equipamentos "não foi apenas um ataque" contra a emissora, mas uma afronta a à liberdade de imprensa e aos próprios princípios do jornalismo".

Veja como foi a invasão:

HAPPENING NOW:



Israeli soldiers are raiding Al Jazeera's office in Ramallah and forcing it to stop broadcasting in the West Bank for 45 days.



Israel is planning something terrifying across the West Bank, and doesn't want the world to see. pic.twitter.com/mVr07W6A6M ? sarah (@sahouraxo) September 22, 2024

Pressão crescente

"Centenas de milhares de pessoas tiveram que se refugiar em abrigos antiaéreos no norte de Israel", disse à AFP o porta-voz do exército israelense, tenente-coronel Nadav Shoshani. A defesa israelense ordenou o fechamento de todas as escolas do norte do território até a noite de segunda-feira (23). Algumas escolas estão localizadas a até 80 km da fronteira libanesa.

"Estamos sob crescente pressão do Hezbollah e vice-versa. Em Haifa, muitas escolas estão fechadas e os escritórios estão vazios. Isso me lembra o dia 7 de outubro, quando todos ficaram em casa", disse Patrice Wolff, morador dessa cidade no norte de Israel.

A troca de disparos aumentou desde a onda de explosões espetaculares de equipamentos de comunicação do Hezbollah, atribuída a Israel, que deixou 39 mortos e 2.931 feridos no sul do Líbano, reduto da milícia. Israel não comenta esses ataques.

Na sexta-feira, um ataque israelense a um prédio ao sul de Beirute desferiu outro golpe no Hezbollah, dizimando sua força de elite, a unidade Radwan, cujos 16 membros foram mortos.

Entre eles estavam Ibrahim Aqil, o chefe da unidade, e Ahmed Mahmoud Wahbi, que estava encarregado das operações militares até o início deste ano. O ataque matou um total de 45 pessoas, incluindo civis, de acordo com as autoridades libanesas.

Sem fazer qualquer referência aos dispositivos de comunicação, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse neste domingo em pronunciamento na TV que atingiu o Hezbollah "de uma forma que eles nunca imaginariam" e prometeu que a ofensiva contra o grupo extremista continuará.

"NÃO há solução militar", alerta ONU

"With the region on the brink of an imminent catastrophe, it cannot be overstated enough: there is NO military solution that will make either side safer." - @UN Special Coordinator for #Lebanon @JeanineHennis. pic.twitter.com/CNXSO4VhTF ? UNSCOL (@UNSCOL) September 22, 2024

"Em um momento em que a região está à beira de uma catástrofe iminente, nunca é demais repetir: NÃO há solução militar que torne qualquer um dos lados mais seguro", alertou a coordenadora especial das Nações Unidas para o Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, neste domingo.

No Iraque, grupos armados pró-iranianos reivindicaram a responsabilidade de disparar drones contra Israel, que, por sua vez, anunciou que havia interceptado "vários objetos voadores suspeitos" vindos do Iraque.

A escalada na fronteira entre Israel e Líbano fez com que o primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, cancelasse sua viagem à sede da ONU em Nova York, pedindo "o fim dos terríveis massacres israelenses".

Fracasso de mediação

Após o fracasso de todas as tentativas de mediação para conseguir um cessar-fogo na Faixa de Gaza, Israel anunciou na terça-feira que estava estendendo seus objetivos de guerra para a frente norte, ou seja, na fronteira com o Líbano, para permitir que dezenas de milhares de habitantes deslocados pela violência voltassem para casa.

Até agora, os principais objetivos declarados por Israel para justificar o conflito têm sido a destruição do Hamas, que está no poder em Gaza, e o retorno dos reféns israelenses mantidos no território palestino.

"Nossos objetivos são claros e nossas ações falam por si", declarou o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu após o ataque de sexta-feira. No dia anterior, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, havia alertado que os ataques contra Israel iriam durar até o fim da invasão em Gaza.

(RFI e AFP)