Ex-marxista líder de coalização de esquerda vence eleições no Sri Lanka

Anura Kumara Dissanayaka, o candidato da coalizão de esquerda de um Sri Lanka que passa por medidas de austeridade, venceu a eleição presidencial realizada no sábado (21), anunciou a comissão eleitoral do país neste domingo (22). O ex-marxista de 55 anos foi declarado vencedor com 42,3% dos votos, à frente do líder da oposição no Parlamento, Sajith Premadasa (32,7%), e do presidente em exercício, Ranil Wickremesinghe (17,2%), que admitiu a derrota.

Aos olhos da comissão eleitoral do Sri Lanka, a vitória é conclusiva para Anura Kumara Dissanayaka. O candidato de esquerda na eleição presidencial do Sri Lanka prometeu facilitar a vida cotidiana dos habitantes do país, que foram chamados às urnas no sábado. Essa eleição foi diferente de todas as outras, pois ocorreu após uma grave crise econômica e uma revolta popular.

Três quartos do eleitorado compareceram às urnas no sábado e votaram esmagadoramente em Dissanayaka, que obteve 42,3% dos votos. Seus dois rivais, o presidente Wickremesinghe, 75 anos, e o opositor Sajith Premadasa, 57 anos, obtiveram apenas 17,2% e 32,7% dos votos, respectivamente, de acordo com a comissão.

O presidente eleito do Sri Lanka já se pronunciou, prometendo que sua vitória era "a de todos" os cidadãos do país, em uma mensagem transmitida na rede social X após o anúncio dos resultados. Juntos", acrescentou ele, 'estamos prontos para reescrever a história do Sri Lanka'.

The dream we have nurtured for centuries is finally coming true. This achievement is not the result of any single person's work, but the collective effort of hundreds of thousands of you. Your commitment has brought us this far, and for that, I am deeply grateful. This victory... pic.twitter.com/N7fBN1YbQA ? Anura Kumara Dissanayake (@anuradisanayake) September 22, 2024

O chefe de Estado que deixa o cargo reconheceu a derrota em uma declaração emitida logo após o anúncio oficial dos resultados. "Com grande amor e respeito por esta nação que tanto prezo, coloco seu futuro nas mãos do novo presidente", disse Ranil Wickremesinghe.

Na manhã deste domingo, um dos principais aliados do presidente em exercício, o ministro das Relações Exteriores Ali Sabry, reconheceu a provável vitória de Dissanayaka na rede social X. E a comitiva de Premadasa também foi rápida em admitir a derrota, segundo a AFP.

Crise econômica

Segundo Côme Bastin, correspondente da RFI na região, em 2022 "os cingaleses depuseram o ex-presidente Gotabaya Rajapaksa, acusado de ter levado o país à beira da falência, e Wickremesinghe, um de seus amigos íntimos, se manteve no poder desde então", depois de negociar um plano de resgate econômico para o Sri Lanka com o Fundo Monetário Internacional.

No entanto, após a mais grave crise econômica e financeira da história do país e cenas de raiva entre a população diante da inflação e da escassez, o início da recuperação do Sri Lanka ocorreu aumentando o agravamento da pobreza, que agora afeta mais de um quarto de seus 22 milhões de habitantes, de acordo com o Banco Mundial.

Cansaço da população com medidas de austeridade

O voto reflete o cansaço da população diante da crise econômica, mas também das medidas de austeridade que acompanharam o acordo com o FMI. Ex-marxista, Dissanayaka pretende manter esse plano de recuperação, mas renegociá-lo para aliviar os cingaleses em termos de poder aquisitivo.

"Não cancelaremos o plano do FMI", confirmou à AFP Bimal Ratnayake, membro do gabinete político da Frente de Libertação Popular (JVP), o partido do presidente eleito. "Nosso desejo é cooperar com o FMI e introduzir algumas emendas.

Os cingaleses também expressaram seu desejo de romper com uma determinada classe política, sendo que ambos os concorrentes são próximos às dinastias políticas que governaram o Sri Lanka. A cerimônia de posse do novo presidente eleito está programada para a manhã de segunda-feira, de acordo com a comissão eleitoral.

(RFI com AFP)