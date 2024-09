Europa vence Laver Cup contra time do resto do mundo (13-11)

A Europa conquistou neste domingo a Laver Cup de tênis contra o resto do mundo graças à vitória do espanhol Carlos Alcaraz sobre Taylor Fritz no último duelo de simples.

Os europeus enfrentaram a terceira e última jornada do torneio de exibição realizado em Berlim com uma desvantagem de 8-4, mas aproveitaram a pontuação mais alta de cada vitória neste terceiro dia.

Alcaraz, de 21 anos, que participou pela primeira vez na Laver, venceu o americano por 6-2 e 7-5.

O murciano, quatro vezes campeão do Grand Slam, foi comparado após a vitória ao melhor Roger Federer, promotor da Laver Cup, comparação que Alcaraz chamou de "impossível". "Estou muito longe desse nível. Espero alcançá-lo um dia", disse ele.

Depois das vitórias do 'Time Mundo' em 2023 e 2022, a Europa recupera o domínio nesta competição lançada em 2017, que já venceu cinco vezes, contra duas do resto do mundo.

Alcaraz venceu por 6-2 e 7-5, depois do alemão Alexander Zverev derrotar Francis Tiafoe por 6-7 (7/5), 7-5, 10/5.

A Europa havia vencido o duelo de duplas neste domingo, embora tenha perdido as primeiras de simples, entre o russo Daniil Medvedev e o americano Ben Shelton por 6-7 (8/6), 7-5, 10/7, após um super tie-break em dez pontos.

Na sexta-feira a vitória rendeu um ponto, no sábado dois pontos e no domingo 3 pontos. A primeira das duas equipes a somar 13 pontos em 24 possíveis venceria o torneio.

Foi a última vez que os lendários Björn Borg para o Time Europa e John McEnroe para o Time Mundo foram capitães das suas respectivas equipes. Presentes desde 2017, serão substituídos no próximo ano pelo francês Yannick Noah e pelo americano André Agassi.

