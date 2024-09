EUA: Ataque a tiros deixa ao menos 4 mortos e dezenas de feridos; país tem mais armas que habitantes

Um ataque a tiros com vários agressores deixou pelo menos quatro mortos e dezenas de feridos na cidade de Birmingham, no estado do Alabama (sul), informou a polícia norte-americana no sábado (21).

"Acreditamos que vários atiradores dispararam contra um grupo de pessoas" no distrito de Five Points South, pouco depois das 23h locais de sábado, disse o policial Truman Fitzgerald à imprensa local.

No total, dezenas de pessoas foram atingidas por tiros, quatro das quais estão em estado grave, acrescentou. A polícia encontrou dois homens adultos e uma mulher na calçada com ferimentos de bala. Os três morreram. Uma quarta vítima morreu no hospital.

Os serviços de resgate dos bombeiros foram chamados ao local na noite de sábado e isolaram a área, segundo a polícia.

"As autoridades ainda não efetuaram nenhuma prisão", continuou ele, solicitando ao público que forneça qualquer informação que possa ajudar na investigação.

Maior taxa de mortalidade por armas de fogo

Com mais armas de fogo do que habitantes, os Estados Unidos têm a maior taxa de mortalidade por esse tipo de armamento entre todos os países desenvolvidos.

Até agora, neste ano, foram registados 403 ataques a tiros em massa nos Estados Unidos, definidos como aqueles que incluem pelo menos quatro vítimas, mortas ou feridas, segundo a ONG Gun Violence Archive (GVA).

No total, 12.416 pessoas morreram em 2024 em atos violentos com armas de fogo, segundo a GVA.

(Com AFP)