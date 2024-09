CLT Premium: entenda trend ostentação de benefícios trabalhistas no TikTok

Trabalhadores brasileiros viralizaram nas redes sociais falando sobre os benefícios de ter um contrato "CLT Premium". Mas o que isso significa?

O que aconteceu

CLT Premium viral. A trend começou no TikTok após jovens colocarem em dúvida os benefícios de ter um contrato pelo regime CLT - registrados conforme as leis trabalhistas. Trabalhadores desse regime de trabalho, então, começaram a compartilhar nas redes os benefícios mensais que recebem.

CLT Premium não é um termo oficial para acordos de trabalho. Mas, na verdade, é como as pessoas têm chamado as vagas com os benefícios mais interessantes para os trabalhadores, que recebem mais vantagens. Vale-refeição no valor de dois salários mínimos, assistência médica sem co-participação e academia são alguns dos benefícios que os trabalhadores CLT Premium começaram a exibir nas redes.

"Mimada". É assim que a designer Tavo Luciana Borges define sua relação com a empresa em que trabalha, a fintech WillBank. De acordo com ela, a empresa oferece benefícios como vale-refeição, vale-alimentação e auxílio home office em um cartão que funciona como um cartão de crédito, ou seja, pode ser usado em qualquer estabelecimento e o valor é acumulado de um mês para o outro caso não seja usado.

Me sinto mimada demais! É como se eu tivesse meu salário livre para fazer coisas além do mínimo, sabe? Não me preocupar com a quantidade de remédios ou entregas de comida que eu peço para poder comprar meu apartamento, por exemplo. Além da leveza que é gastar no cartão de benefícios, aquele gasto que é para o básico, mas a gente pede um sushizinho porque a gente sabe que merece.

Tavo Luciana Borges, designer

Tavo conta com outros benefícios como assistência odontológica e plano de saúde sem co-participação para ela e dependentes. A empresa ainda oferece licença-parentalidade de seis meses para pais e mães, independentemente se se trata de casais homoafetivos ou não e outros auxílios específicos.

Como pessoa trans também utilizei um benefício que eles têm de retificação de nome e gênero. Eles arcaram com R$ 5 mil, que foi o custo total do meu processo de retificação, incluindo toda a parte burocrática e a de advocacia.

Tavo Luciana Borges, designer

Bom para o funcionário, bom para a empresa. Trabalhador mais feliz rende mais e não ter preocupação com as finanças impacta positivamente na saúde mental - é o que revelou uma pesquisa da Metlife divulgada pela Forbes. De olho nisso, empresas americanas já estão oferecendo programas de bem-estar, como orientação financeira anônima e planos de poupança personalizáveis que ajudam os funcionários a guardar dinheiro.

Benefícios agregam valor. Segundo a pesquisa, esse tipo de benefício não apenas melhora a experiência dos funcionários, mas também incorpora o bem-estar financeiro em seu valor como empregadora. Isso ajuda não só a para atrair talentos em um mercado de trabalho competitivo, mas também a retê-los na empresa, conforme explica a recrutadora Naira Klaus.

Oferecer benefícios fora do obrigatório, como auxílio academia, 14º e 15º salários, auxílio home office, entre outros, é uma estratégia valiosa para atrair e reter talentos. Além de aumentar a satisfação dos colaboradores, esses benefícios melhoram o engajamento e a produtividade. Benefícios flexíveis, onde os funcionários podem escolher o que melhor atende às suas necessidades, também são altamente desejados. Além disso, atualmente, os profissionais valorizam muito o trabalho híbrido, flexibilidade de horários e apoio ao desenvolvimento profissional.

Naira Klaus, recrutadora da People Human Resources

Zyon Alcardi Imagem: Reprodução TikTok

Benefícios garantem qualidade de vida. Zyon Alcardi, 21 anos, também é um desses sortudos que consegue economizar o salário para metas a longo prazo e não gasta mais todo seu dinheiro para "sobreviver". Ele trabalha no RH da empresa Pipefy, como assistente de Cultura e Diversidade desde abril de 2024.

Os principais benefícios que utilizo hoje são o Wellhub (Gympass), convênio médico e a quantia de dinheiro disponibilizada via Caju (cartão de benefícios flexível) para uso em alimentação, mobilidade, cultura, saúde e educação no total de R$ 1879 + R$ 260 de auxílio para home office. Vale lembrar que sou de São Paulo, mas atualmente moro sozinho em Belo Horizonte para estudar Jornalismo. Com esses benefícios, consigo ter mais qualidade de vida, sem a necessidade de ajuda constante dos meus pais. Antes de trabalhar para a Pipefy, a vida por aqui era bastante complicada e apertada financeiramente. Agora consigo conciliar melhor a minhas finanças e posso investir meu salário no meu crescimento e em outras metas a longo prazo, coisas que antes não conseguia.

Zyon Alcardi, assistente de Cultura e Diversidade

Quais são os benefícios obrigatórios por lei?

As empresas brasileiras que contratam trabalhadores pelo regime CLT devem oferecer:

Jornada de trabalho de até 44 horas semanais;

Horas extras remuneradas;

Férias remuneradas com adicional de 1/3 do salário;

Abono de 13º salário;

Fundo de Garantia (FGTS);

Seguro-desemprego;

Licença-maternidade/paternidade e

Aviso prévio e proteção contra demissão arbitrária.

No caso da 'CLT Premium' diversos outros benefícios são oferecidos pelas empresas para se destacarem no mercado. Entre os benefícios mais buscados pelos trabalhadores estão:

Vale-alimentação;

Vale-refeição;

Plano de saúde completo;

Assistência odontológica;

Seguro de vida;

Previdência privada;

Bônus e participação nos lucros;

Flexibilidade de horário e home office e

Desenvolvimento profissional.

Oito benefícios diferentes. Um dos jovens trabalhadores que viralizou na trend é o gerente bancário João Vitor Paz, de 22 anos. Ele compartilhou no TikTok que tem oito tipos de benefícios diferentes, além de receber participação nos lucros da empresa duas vezes por ano, academia grátis, comissão e plano de desenvolvimento de carreira. O post em que ele mostra os benefícios que recebe na empresa tem mais de 4 milhões de visualizações.

Plano de carreira também é um benefício apontado por Giovanna Pressoto como uma das vantagens que a empresa oferece. No vídeo que viralizou nas redes, ela conta que a empresa onde trabalha oferece mais de 20 benefícios, entre eles home office três vezes por semana, plano de carreira, sala de descanso com cadeira de massagem, máquina de bebidas à vontade e participação nos lucros da empresa recebidos duas vezes ao ano, entre outros