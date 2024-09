CEO da Roma renuncia após protestos por demissão de De Rossi

ROMA, 22 SET (ANSA) - A CEO da Roma, Lina Souloukou, renunciou ao cargo neste domingo (22), em meio aos protestos da torcida por conta da má fase do clube e da demissão do técnico Daniele De Rossi, um dos maiores ídolos da história giallorossa.

"A AS Roma comunica que a CEO Lina Souloukou entregou sua renúncia. Agradecemos a Lina por sua dedicação em uma fase particularmente crítica para o clube e desejamos o melhor em seus futuros desafios profissionais", diz um comunicado oficial.

"Os proprietários permanecem concentrados plenamente no crescimento e no sucesso da Roma, com uma atenção constante aos valores que tornam nossa equipe tão especial", acrescenta a nota.

Segundo a imprensa italiana, Souloukou vinha protagonizando uma crescente tensão com De Rossi, que tivera o contrato renovado em junho, e contou com o apoio do empresário americano Dan Friedkin, dono do clube, para demitir o treinador na semana passada.

Torcedores organizados chegaram a boicotar o início da partida deste domingo contra a Udinese no Estádio Olímpico, em protesto contra a gestão da equipe. O novo treinador da Roma, Ivan Juric, também foi vaiado pelos ultras. (ANSA).

