Ataque israelense mata sete pessoas em escola em Gaza, dizem médicos palestinos

CAIRO (Reuters) - Um ataque aéreo israelense matou sete pessoas em uma escola que abrigava famílias desalojadas na Cidade de Gaza neste domingo, disseram autoridades de saúde palestinas, com os militares israelenses afirmando que tinham como alvo militantes que operavam no complexo.

O ataque atingiu a escola Kafr Qasem, por volta das 11 horas (7h no horário de Brasília), disseram as autoridades. Entre os mortos estava Majed Saleh, diretor do Ministério de Obras Públicas e Habitação, administrado pelo Hamas, acrescentaram.

Os militares israelenses disseram que o ataque tinha como alvo os combatentes do Hamas no local, e que haviam usado vigilância aérea e tomado outras medidas para limitar o risco para os civis.

O Hamas, o grupo militante islâmico que governa Gaza, tem negado regularmente as acusações israelenses de que usa hospitais e outros edifícios civis para fins militares na guerra que já dura quase um ano.

O ataque e outros relatos de violência em Gaza ocorreram em meio a uma onda de ataques mais ao norte entre Israel e as forças do Hezbollah, apoiadas pelo Irã, do outro lado da fronteira com o Líbano - um conflito paralelo que alimentou o medo de um turbulência regional mais ampla.