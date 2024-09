No mar ou na serra: 10 casas para alugar e aproveitar a baixa temporada

Visitar cidades turísticas na baixa temporada pode trazer diversos benefícios para os viajantes: passagens com tarifas menores, restaurantes com preços menos proibitivos, pontos de interesse sem tanta aglomeração.

Quem utiliza a plataforma online de aluguéis Airbnb ainda consegue aproveitar outra vantagem: encontrar à disposição os imóveis mais disputados, merecedores da nota máxima na avaliação dos hóspedes, que costumam apresentar reservas lotadas quando começa o período de férias.

No litoral ou no interior, em capitais ou cidades menores, as dez sugestões listadas abaixo fazem parte do seleto grupo de propriedades que ostenta nota 5 no Airbnb.

Entre elas há um apartamento a duas quadras da praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, uma cabana suspensa entre as araucárias de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, e uma casa rodeada pelo mar na Ilha do Araújo, em Paraty.

Campos do Jordão (SP)

Cabana suspensa entre as araucárias Imagem: Reprodução/Airbnb

A paisagem de araucárias envolve a cabana suspensa entre as árvores, em uma propriedade margeada pelo rio Sapucaí-Guaçu. Para até três pessoas, tem piso aquecido no banheiro e cozinha equipada com cooktop, micro-ondas e frigobar.



Reserve por R$ 528



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Hospedei-me sozinha. A cabana é maravilhosa, limpa, segura, aconchegante e cheirosa... a 15min do centro. Cozinha com o básico e essencial. Roupas de cama impecáveis, muitos travesseiros e edredons além de aquecedor. A natureza ao redor é um espetáculo à parte. Ótimo local para fugir da trivial e lotada Campos do Jordão e conhecer restaurantes e cervejarias muito boas. Indico e pretendo voltar." (Elaine, agosto de 2024)

Rio de Janeiro (RJ)

A duas quadras da praia de Ipanema Imagem: Reprodução/Airbnb

Para ajudar a combater o calor carioca, tanto o quarto (com cama de casal) quanto a sala (com sofá-cama) dispõem de ar-condicionado. Perto de uma estação do metrô, o apartamento está localizado a dois quarteirões da praia de Ipanema.

Reservar por R$ 422



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Se você quiser ir à praia e explorar Ipanema, este é o lugar perfeito para ficar. A localização é absolutamente incrível. Voltaremos em breve." (Tom, setembro de 2024)

Ilhabela (SP)

Com dois quartos e hidromassagem na área externa Imagem: Reprodução/Airbnb

Com decoração charmosa e discreta, a casa localizada entre a balsa e a Vila, recebe até quatro hóspedes em dois quartos com camas de casal. Além de churrasqueira e mesa com guarda-sol, a área externa tem uma banheira de hidromassagem.



Reservar por R$ 878



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "A casa é muito mais bonita e espaçosa do que parece nas fotos. Luz natural perfeita, tudo muito novinho e bem cuidado. Tamanho ideal para quatro pessoas, nos hospedamos em duas pessoas e ficamos com bastante espaço para tudo. A casa possui todos os itens necessários para cozinhar, filtro, chuveiros ótimos e roupa de cama e banho boas. Casa segura e bem equipada!" (Filipe, agosto de 2024)

Salvador

Refeições com vista para o mar da Barra Imagem: Reprodução/Airbnb

Em um condomínio com acesso à praia, o apartamento para até quatro pessoas tem vista para o mar da Barra. Há uma vaga na garagem coberta e os hóspedes podem aproveitar a academia, a sauna e a piscina com borda infinita.

Reservar por R$ 370

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Adoramos o apartamento, muito bem localizado, bem equipado. Simplesmente maravilhoso. Vista incrível." (Humberto, agosto de 2024)

Brotas (SP)

Localização estratégica para marcar os passeios Imagem: Reprodução/Airbnb

No Calçadão Turístico de Brotas, o apartamento está próximo das agências que levam os visitantes para fazer rafting, boia cross, tirolesa e arvorismo, entre outros esportes de aventura. O quarto com cama de casal tem ar-condicionado.

Reservar por R$ 178

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Espetacular! Sem nenhuma objeção, a melhor hospedagem de Brotas! Recomendadíssimo!" (Willian, setembro de 2024)

Foz do Iguaçu

Conjunto de três casas com decoração caprichada Imagem: Reprodução/Airbnb

Faz parte de um conjunto de três casas decoradas com móveis recuperados e peças de artistas locais. Suíte, sala e cozinha distribuem-se pelos 40 m² de área interna. O espaço externo comum conta com jardim, churrasqueira e banheira.



Reserve por R$ 371



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Excelente estadia. Local muito limpo, acolhedor, muito bonito e charmoso. Não queríamos um local movimentado, como hotéis e resorts, mas algo calmo para que pudéssemos descansar. Voltaremos com certeza." (Rodrigo, setembro de 2024)

Tiradentes (MG)

Cercada pela natureza, na estrada para Bichinho Imagem: Reprodução/Airbnb

Com dois quartos e dois banheiros, a casa recebe até cinco pessoas. A dois quilômetros da estação ferroviária de Tiradentes, fica na estrada que segue em direção ao vilarejo de Bichinho, cercada pela natureza e com vista para a serra de São José.



Reserve por R$ 390



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Vale a pena demais, lugar lindo, cama magnifica, roupa de cama e banho de primeira linha, a vista da serra maravilhosa. Nenhum defeito!" (Jamile, agosto de 2024)

Praia do Preá (CE)

Acomodação em um dos melhores points de kitesurfe do país Imagem: Reprodução/Airbnb

A 14 quilômetros de Jericoacoara, pertence a um condomínio de casas para aluguel em um dos destinos mais favoráveis do país para a prática de kitesurfe. São dois quartos e dois banheiros, com churrasqueira no quintal privativo e piscina na área comum.



Reserve por R$ 489



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Melhor do que o previsto! Casa excelente e anfitriã exemplar. Obrigado." (Gabriel Gilberto, agosto de 2024)

Sapucaí-Mirim (MG)

Charme e equipamentos para curtir o friozinho da serra Imagem: Reprodução/Airbnb

No lado mineiro da Mantiqueira, atrai visitantes para curtir as cachoeiras, as noites de friozinho serrano e a gastronomia local, especializada em receitas com trutas. Com dois quartos, a cabana tem ofurô, churrasqueira e lareira externa.



Reserve por R$ 500



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "A cabana é muito aconchegante e a paisagem é muito bonita. Ótima opção para descansar." (Vinicio, julho de 2024)

Paraty (RJ)

Na Ilha do Araújo, em posição estratégica Imagem: Reprodução/Airbnb

Da posição estratégica da casa de dois quartos, de frente para o mar da Ilha do Araújo, dá para ver tanto o sol quanto a lua nascendo. A diária inclui o transporte de barco até a propriedade e serviço de arrumação.



Reserve por R$ 900



Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Simplesmente maravilhoso, do começo ao fim. A casa é mais bonita presencialmente do que pelas fotos! A vista é de impressionar, até para quem já viajou por muitos litorais! Varanda, deck, quartos e jardim têm uma vista privilegiada para o mar. Vale muito a pena assistir ao nascer do sol!! O chuveiro aquecido do lado de fora nos permitiu, mesmo no inverno, um banho com o céu estrelado e vista para o oceano. A casa estava toda arrumada, equipada e totalmente limpa." (Rodrigo, julho de 2024)

