UE oferece empréstimo de 35 bilhões de euros à Ucrânia

BRUXELAS, 20 SET (ANSA) - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, esteve em Kiev, capital da Ucrânia, nesta sexta-feira (20), a fim de "levar apoio da Europa" ao país em guerra com a Rússia, para o qual prometeu um empréstimo adicional de 35 bilhões de euros (R$ 212 bilhões).

"Ataques russos implacáveis significam que a Ucrânia precisa de apoio contínuo da União Europeia", escreveu ela no X, acrescentando que o empréstimo era parte de uma "promessa do G7", que em junho, concordou em emprestar coletivamente cerca de US$ 50 bilhões (R$ 271,1 bilhões) à Ucrânia, com o apoio dos lucros de ativos russos congelados em bancos no exterior.

A oitava visita de Von der Leyen a Kiev também anunciou a doação de 500 milhões de euros (R$ 3 bilhões) pela Comunidade Energética da UE e outros doadores para ajudar na reconstrução das redes elétricas e da produção de energia elétrica no país que foram afetadas com os bombardeamentos russos.

"Ajudaremos a Ucrânia nos seus esforços corajosos. Venho aqui para discutir o apoio europeu da preparação para [a estação do] inverno à defesa [do território], da adesão [do país à UE] aos progressos nos empréstimos do G7", escreveu Von der Leyen, logo após sua chegada a Kiev.

Antes de partir, a presidente da Comissão Europeia, que já havia encontrado o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reuniu com o primeiro-ministro do país eslavo, Denys Shmyal, com quem conversou sobre o percurso de adesão da Ucrânia.

"Para mim, [a adesão da Ucrânia à UE] é uma prioridade fundamental. Iremos manter o nosso ambicioso trabalho", revelou Von der Leyen.

Também nesta sexta-feira, o vice-premiê da Itália e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, afirmou em entrevista a uma rádio que seu país, membro da UE, "tem uma posição muito clara como governo, como centro-direita, como [o partido] Força Itália: queremos ajudar a Ucrânia do ponto de vista militar, financeiro, político, de apoio também à infraestrutura. Mas isso não significa que estamos em guerra com a Rússia".

Tajani ainda acrescentou que "as armas italianas devem ser utilizadas em território ucraniano para defender a independência da Ucrânia, não para atacar a Rússia".

A Ucrânia está em guerra com a Rússia desde fevereiro de 2022, quando foi invadida por forças inimigas. Apesar de não haver um balanço oficial sobre o número de civis ucranianos mortos desde o início do confronto, as autoridades locais falam em mais de 10 mil vítimas. (ANSA).

