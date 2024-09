Torino vence Verona e dorme na liderança do Italiano

O Torino assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Italiano ao vencer o Verona por 3 a 2 nesta sexta-feira (20), à espera dos demais resultados da 5ª rodada.

Com a vitória, o time de Turim chegou a 11 pontos, um à frente da Udinese (2ª), que começou a rodada no topo da tabela e no domingo visita a Roma (16ª).

Jogando fora de casa, o 'Toro' abriu o placar logo aos dez minutos com o atacante Antonio Sanabria, mas o Verona respondeu imediatamente empatando com o meia Grigoris Kastanos (12').

Dez minutos depois, Sanabria teve a chance de recolocar o Torino à frente no placar em cobrança de pênalti, mas acertou a trave. Ainda assim, a equipe foi para o intervalo com a vitória parcial graças ao gol do colombiano Duván Zapata (33').

No segundo tempo, Che Adams (79') abriu 3 a 1 para os visitantes, e o Verona descontou nos acréscimos com Daniel Mosquera (90'+3).

O Torino pode ser ultrapassado na tabela já no sábado, caso o duelo entre Juventus (6ª) e Napoli (3º) tenha um vencedor.

Mais cedo, o Empoli venceu o Cagliari (19') fora de casa por 2 a 1 e pulou para a quarta posição, com nove pontos.

-- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Cagliari - Empoli 0 - 2

Hellas Verona - Torino 2 - 3

- Sábado:

(10h00) Unione Venezia - Genoa

(13h00) Juventus - Napoli

(15h45) Lecce - Parma

- Domingo:

(07h30) Fiorentina - Lazio

(10h00) Monza - Bologna

(13h00) Roma - Udinese

(15h45) Inter - Milan

- Segunda-feira:

(15h45) Atalanta - Como

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Torino 11 5 3 2 0 8 5 3

2. Udinese 10 4 3 1 0 7 4 3

3. Napoli 9 4 3 0 1 9 4 5

4. Empoli 9 5 2 3 0 5 2 3

5. Inter 8 4 2 2 0 9 3 6

6. Juventus 8 4 2 2 0 6 0 6

7. Lazio 7 4 2 1 1 8 6 2

8. Atalanta 6 4 2 0 2 8 8 0

9. Hellas Verona 6 5 2 0 3 8 8 0

10. Milan 5 4 1 2 1 9 6 3

11. Genoa 5 4 1 2 1 4 5 -1

12. Parma 4 4 1 1 2 6 7 -1

13. Lecce 4 4 1 1 2 1 6 -5

14. Fiorentina 3 4 0 3 1 5 6 -1

15. Monza 3 4 0 3 1 3 4 -1

16. Roma 3 4 0 3 1 2 3 -1

17. Bologna 3 4 0 3 1 4 7 -3

18. Como 2 4 0 2 2 3 7 -4

19. Cagliari 2 5 0 2 3 1 8 -7

20. Unione Venezia 1 4 0 1 3 1 8 -7

