Sophia Loren celebra 90 anos com homenagens e festa em Roma

ROMA, 20 SET (ANSA) - A diva do cinema italiano Sophia Loren celebra 90 anos de vida nesta sexta-feira (20) com um evento no Space Cinema Moderno, em Roma, sua cidade natal.

A comemoração, promovida pelo Ministério da Cultura, Cinecittà e Archivio Luce, prosseguirá com uma festa exclusiva para 150 convidados no terraço do Hotel Anantara Palazzo Naiadi, com vista para as Termas de Diocleciano.

Loren, que é uma das atrizes italianas mais queridas do mundo, usará um vestido desenhado por seu amigo Giorgio Armani para receber o prêmio por sua carreira das mãos da subsecretária de Cultura da Itália, Lucia Borgonzoni, e de Chiara Sbarigia, presidente do Cinecittà, o principal centro cinematográfico do "Belpaese", que está organizando uma série de iniciativas para celebrar o aniversário da atriz.

Dentre as atividades programadas, estão uma exposição no Lincoln Center, em Nova York, e uma homenagem na Academy Museum of Motion Pictures, em Los Angeles, ambas nos Estados Unidos, em novembro.

Durante sua carreira, Loren atuou com alguns dos maiores nomes do século 20, como Clark Gable, Cary Grant e Marlon Brando, bem como com outro ícone do cinema italiano, Marcello Mastroianni, seu parceiro de atuação favorito que faleceu em 1996.

Com Mastroianni, Loren estrelou "Um Dia Muito Especial", de Ettore Scola, "Matrimônio à Italiana", de Vittorio De Sica, dentre outros sucessos.

A atriz, que foi casada com o produtor de cinematográfico Carlo Ponti (1992-2007), atuou na telona pela última vez em "Rosa e Momo", de 2020, dirigido por seu filho Edoardo Ponti.

"Por ocasião de seu aniversário [Loren], gostaria de enviar-lhe os meus sinceros votos e também um agradecimento da República [Italiana] pela sua extraordinária carreira como intérprete de cinema, marcada pela atribuição de numerosos e prestigiados prêmios nacionais e internacionais", felicitou o presidente da Itália, Sergio Mattarella.

"A sua elegância, o seu encanto, a sua atuação inimitável caracterizaram um grande número de filmes italianos e estrangeiros, que contribuíram para a melhor história do cinema, tornando-a um símbolo da beleza e da arte italiana no mundo", concluiu ele. (ANSA).

