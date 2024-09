Sem citar nomes, Marçal diz que no debate estavam presentes 2 homens que são agressores

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) voltou a acusar dois adversários na disputa eleitoral de serem agressores de mulher, durante o debate do SBT, realizado nesta sexta-feira, 20. Sem citar nomes, ele disse que havia dois homens agressores no debate. "A gente descobriu que 70% dos casos onde a mulher pede proteção da polícia e do judiciário, mesmo assim em 70% dos casos essas mulheres tão correndo risco e acabam sendo agredidas. Aqui, nesse debate, tem dois homens que são agressores. Cada um em uma modalidade. Não falei o nome, então não tem direito de resposta."

Questionado por Tabata Amaral (PSB) sobre o envolvimento do PCC na campanha eleitoral, Marçal pediu para ela perguntar para o "tchutchuca do PCC" que estava do lado dela. "Pergunta para quem é tchutchuca do PCC. Está do seu lado no debate. Você pode pedir".

O candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), disse que estava se "cansando" de pedir direito de resposta. "Estou até me cansando de tanto direito de resposta com relação ao Marçal. Fiz um apelido e você quer roubar o apelido que coloquei em você de tchutchuca. Lamento o nível que esse rapaz veio trazer para os debates aqui na cidade. Estava indo bem até agora, mas ele não consegue."