Rússia chama "plano de vitória" de Zelenskiy de manobra para manter Ocidente ao lado

MOSCOU (Reuters) - A Rússia classificou nesta sexta-feira um "plano de vitória" elaborado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy como uma manobra para manter o Ocidente do lado dele e disse a iniciativa que não tem nada a ver com a busca de uma solução diplomática ou política para acabar com a guerra.

Zelenskiy afirmou na quarta-feira que seu plano, cujos detalhes completos ele ainda não revelou, foi concluído após muitas consultas. Ele deve apresentá-lo ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e falar em uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas na terça-feira.

Zelenskiy disse que sua iniciativa foi projetada para criar termos aceitáveis para a Ucrânia, presa em um conflito com a Rússia por mais de dois anos e meio.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia Maria Zakharova disse aos repórteres que o plano parecia uma jogada de interesse próprio do líder ucraniano, a quem Moscou acusa de tentar arrastar o Ocidente para uma guerra total contra a Rússia.

"O único objetivo é forjar ou impedir o colapso da coalizão antirrussa e, é claro, isso não tem nada a ver com a tarefa de encontrar uma solução política e diplomática para a situação na Ucrânia", declarou Zakharova.

Ela repetiu a opinião de Moscou de que o Ocidente deve parar de financiar e fornecer armas para Kiev e disse que qualquer iniciativa supostamente destinada a alcançar um acordo pacífico que não inclua a Rússia é inútil.

(Reportagem de Dmitry Antonov)