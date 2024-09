Veja quem são os candidatos a prefeito de São Paulo (SP) em 2024

A corrida eleitoral se intensifica na reta final para o primeiro turno, previsto para o dia 6 de outubro, e os candidatos na disputa pela Prefeitura de São Paulo são cada vez mais citados nas pesquisas eleitorais, debates e no noticiário.

Confira abaixo quem são todos os concorrentes da capital paulista nas Eleições 2024:

Altino Prazeres (PSTU)

Altino Prazeres durante convenção partidária do PSTU em São Paulo Imagem: 3.ago.2024-Reprodução/YouTube

Prazeres, 57, é o candidato do PSTU à Prefeitura de São Paulo. É natural de São Luís, no Maranhão, e está em São Paulo desde a década de 1990. É operador de trens do Metrô de São Paulo. Foi presidente do Sindicato dos Metroviários em duas ocasiões e, atualmente, exerce a função de diretor licenciado da organização.

Em sabatina do UOL, o candidato se definiu como comunista e socialista e afirmou que participar da disputa eleitoral é uma forma de divulgar suas ideias para a sociedade.

Prazeres já disputou outros pleitos. Em 2016 tentou o cargo de prefeito e em 2022 de governador do Estado de São Paulo.

Bebeto Haddad (DC) - Indeferido em prazo recursal

Bebeto Haddad (DC) Imagem: Reprodução/Instagram

A Justiça Eleitoral indeferiu a candidatura do maranhense Bebeto Haddad, 68, à Prefeitura de São Paulo. A decisão foi baseada na falta de pagamento de uma multa eleitoral. Ele ainda pode recorrer da decisão.

Haddad foi deputado federal por São Paulo entre 1991 e 1995. Também foi secretário de Esporte, Lazer e Recreação durante a gestão de Gilberto Kassab. Em 2010, tentou a candidatura como deputado estadual, mas terminou o pleito como suplente.

Guilherme Boulos (PSOL)

O candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), em sabatina UOL/Folha Imagem: Mariana Pekin/UOL

Boulos, 42, é professor, formado em filosofia e mestre em psiquiatria pela Universidade de São Paulo (USP). Ex-líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto), ganhou destaque nacional com a participação em manifestações contra as desapropriações e em defesa da pauta habitacional.

Boulos entrou na política institucional em 2018, quando concorreu à Presidência da República pelo PSOL, ficando em 10º lugar. Em 2020, tentou pela primeira vez ser prefeito de São Paulo e chegou ao segundo turno, mas foi derrotado. Em 2022, elegeu-se deputado federal com mais de 1 milhão de votos, sendo o mais votado em São Paulo.

João Pimenta (PCO)

João Pimenta, candidato do PCO à Prefeitura de São Paulo Imagem: Divulgação

Pimenta, 27, é militante político estudantil e coordenador da AJR (Aliança da Juventude Revolucionária). Ele é o candidato mais jovem a disputar as eleições este ano.

O pai do candidato é Rui Costa Pimenta, presidente do PCO (Partido da Causa Operária), com quem tem um livro publicado. Em 2022, João Pimenta foi candidato a deputado federal em São Paulo, mas não foi eleito.

José Luiz Datena (PSDB)

O candidato à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) em sabatina do UOL/Folha Imagem: Mariana Pekin/UOL

Datena, 67, jornalista e candidato pelo PSDB à Prefeitura de São Paulo. Sua candidatura foi marcada por oposição interna no partido.

Após anos de indecisão, está pela primeira vez oficialmente como candidato em São Paulo. Desde 2016, ele já havia cogitado a política, quando anunciou intenção de concorrer à prefeitura pelo (PP), mas desistiu. Em 2018, lançou-se como pré-candidato ao Senado pelo (DEM) e também se retirou.

Em 2020, considerou ser vice de Bruno Covas pelo (MDB), mas abandonou a ideia por motivos profissionais. Em 2022, anunciou candidatura ao Senado pelo (PSC), mas novamente desistiu antes da eleição.

Marina Helena (Novo)

Marina Helena (Novo) é candidata à Prefeitura de São Paulo Imagem: Bruno Santos/Folhapress

A economista Maria Helena ,43, natural de Brasília, foi ex-secretária de Desestatização na gestão de Jair Bolsonaro (PL).

Helena tem uma carreira consolidada no mercado financeiro e passagens por instituições como Bradesco e Itaú.

Ela concorre ao lado do coronel Reynaldo Priell Neto, candidato a vice-prefeito. A chapa optou por não realizar coligações. Em 2020, foi vice na chapa de Filipe Sabará à Prefeitura de São Paulo, mas o então candidato foi expulso do partido antes do fim da campanha.

Em 2022, Helena tentou uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo, mas não conseguiu se eleger.

Pablo Marçal (PRTB)

O candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), durante sabatina do jornal O Estado de S. Paulo Imagem: 11.set.2024-Werther Santana/Estadão Conteúdo

O ex-coaching Pablo Marçal, 37, nascido em Goiânia, concorre pela primeira vez à Prefeitura de São Paulo. No instagram, já se intitulou como "o call center que se tornou mentor de 10 milhões de brasileiros". O candidato também já escreveu 45 livros.

Em 2022, Marçal tentou se candidatar à presidência pelo Pros, mas o partido cancelou a candidatura após sua baixa performance nas pesquisas, com menos de 0,5% das intenções de voto, decidindo apoiar Lula (PT). Ele concorreu como deputado federal por São Paulo, mas teve o registro indeferido pelo TRE-SP.

Antes de chegar ao PRTB, em abril, ele passou também pelo Solidariedade e DC (Democracia Cristã).

Ricardo Nunes (MDB)

O candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), em sabatina do UOL/Folha Imagem: Mariana Pekin/UOL

Atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, 56, tenta a reeleição. Ele conta com o apoio formal e declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Nunes é nascido na zona sul de São Paulo. Ele estudou direito, mas abandonou o curso à época na FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas). Antes da política, empreendeu em um jornal de bairro e fundou uma empresa de dedetização.

Sua primeira empreitada na carreira política foi aos 21, quando disputou para vereador em São Paulo pelo seu atual partido, mas não foi eleito. Em 2012, conquistou uma vaga na Câmara Municipal como vereador e foi reeleito em 2016.

Disputou as eleições de 2020 como vice-prefeito. Assumiu a prefeitura em 2021, após o falecimento de Bruno Covas (PSDB), que enfrentava um câncer.

Ricardo Senese (UP)

Ricardo Senese (UP), candidato à Prefeitura de São Paulo, em sabatina UOL/Folha Imagem: Reprodução

O paulistano Ricardo Senese, 37, disputa pela primeira vez um cargo político pelo UP (Unidade Popular). Ele é operador metroviário no Metrô de São Paulo e iniciou sua carreira política no movimento estudantil, na região do ABC Paulista.

Em 2014, ele foi um dos líderes na greve metroviária que durou cinco dias. Demitido, ele foi readmito posteriormente por decisão judicial em 2018.

Tabata Amaral (PSB)

Tabata Amaral (PSB) durante o debate da Band Imagem: Renato Pizzutto/Band

A paulistana Tabata Amaral, 30, é deputada federal em segundo mandato e disputa a Prefeitura de São Paulo pelo PSB. A candidata é formada na Universidade de Harvard (EUA), onde estudou Ciência Política e Astrofísica, com bolsa integral que ganhou aos 17 anos.

Em dezembro passado, Datena se filiou ao PSB para ser vice da deputada, mas depois se transferiu para o PSDB por sugestão dela, visando uma coligação entre os partidos. No PSDB, foi incentivado a liderar a chapa paulista.

Tabata passou pela RenovaBR, instituição focada em preparar novas lideranças. Sua primeira candidatura a deputada federal foi lançada em 2018, quando foi eleita pelo PDT. Após dois anos, migrou para o PSB, onde foi reeleita em 2022.

(*) Com informações da Agência Estado.