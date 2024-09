Profissional que teve contato com paciente de gripe aviária nos EUA desenvolve sintomas, dizem autoridades

Por Julie Steenhuysen

(Reuters) - Um segundo trabalhador da área da Saúde do Estado norte-americano do Missouri que teve contato com um paciente hospitalizado por gripe aviária desenvolveu sintomas respiratórios, mas não foi testado para a presença do vírus, disseram nesta sexta-feira autoridades norte-americanas.

O número de pessoas que teve contato com o paciente e desenvolveu sintomas subiu para três, segundo autoridades. Todas se recuperaram.

Os outros dois casos sintomáticos incluíram um profissional da Saúde que testou negativo para influenza e um contato doméstico do paciente, que desenvolveu sintomas junto com a pessoa que foi hospitalizada, mas não foi testado.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA afirmou que o teste sorológico será oferecido ao segundo profissional da Saúde.

Diferentemente de casos anteriores de gripe aviária nos EUA, o paciente do Missouri não teve contato conhecido com animais infectados, elevando temores de que o vírus em circulação no gado possa ter feito mutação para uma forma que se dissemine mais facilmente entre as pessoas.

Autoridades do CDC afirmaram no dia 12 de setembro que a agência não foi capaz de determinar se o caso no Missouri tinha relação com o vírus que infectou o gado nos EUA.

Autoridades do Missouri disseram em email na semana passada que o Estado considera coletar amostras de sangue para procurar por anticorpos que indicariam uma exposição passada à gripe aviária.

O caso confirmado do Missouri ocorreu em um paciente que foi internado em um hospital com sintomas subjacentes e foi testado para influenza como parte da investigação.