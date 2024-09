'Inconstitucional', diz Sâmia sobre detenção de Glauber após protesto no RJ

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-RJ) classificou como "inconstitucional" a detenção do também parlamentar Glauber Braga (PSOL-RJ), que foi levado pela Polícia Militar do Rio de Janeiro à delegacia após apoiar um protesto de estudantes da UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).

Durante o UOL News desta sexta-feira (20), Sâmia disse que já acionou o STF e o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que contatou as autoridades do estado sobre o caso.

A prisão de um parlamentar nessas condições é inconstitucional. O parlamentar só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável, que de longe não tem nada a ver com o que o Glauber estava fazendo na UERJ. [...] Os estudantes estavam lutando pelo direito à alimentação e moradia, a ter acesso a materiais didáticos. Mas a polícia foi acionada para prendê-los.

Sâmia Bomfim, deputada federal

A PMERJ entrou nas instalações da universidade após decisão judicial determinar a desocupação do prédio, tomado por alunos há um mês. A mudança de regras de concessão de bolsas e auxílios estudantis retirariam mais de mil alunos dos benefícios. Antes disso, outra ocupação foi realizada pelos manifestantes em 29 de julho pelo mesmo motivo.

Para Sâmia, o episódio não influencia na situação do deputado no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados - Glauber tem um processo em aberto por expulsar, aos chutes, um integrante do MBL da Câmara.

Não acredito que atrapalhe ou interfira no processo de cassação, mas endossa que há uma perseguição contra a atuação do Glauber e uma insatisfação da extrema direita com o direito de termos um parlamentar que é combativo e defende movimentos sociais.

Sâmia Bomfim, deputada federal

