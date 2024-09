Policial salta para dentro de carro em movimento com motorista desacordado

Uma policial do condado de Macomb no estado de Michigan, nos Estados Unidos, pulou de sua viatura em movimento para ajudar um motorista de um GMC Sierra que sofria de uma condição médica a parar seu veículo. Vídeos do momento recentemente foram divulgados, nos quais é possível ver a mulher entrando no veículo pela janela do motorista.

O que aconteceu

Em 12 de setembro uma ocorrência poderia ter acabado de maneira muito pior em Mount Clements, Michigan, se não fosse a atuação de uma policial, que pulou no carro de um idoso de 63 anos que sofria de uma condição médica não especificada.

Depois de acender luzes e sirenes, a policial Nicole Miron se viu obrigado a pular no GMC Sierra do homem pelo fato de ele estar, ainda que em baixa velocidade, dirigindo o veículo de maneira errática.

O modelo ia a cerca de 8 km/h, com o motorista incapaz de entender os pedidos para parar o seu veículo.

Miron entrou na caminhonete pelo vidro do motorista, foi até o banco do passageiro e parou o veículo. Em seguida, a polícia contatou a família do idoso, que foi encaminhado para um hospital.

Xerife do Condado de Macomb, Anthony Wickersham elogiou a policial Miron por "se colocar em perigo para ajudar um cidadão necessitado e proteger outros motoristas na estrada".

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.