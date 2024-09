PF prende procurado pelos atos golpistas e candidato a vereador no interior de SP

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta sexta-feira, 20, o locutor Jonatas Henrique Pimenta, candidato do PRTB a vereador de Olímpia, na região metropolitana de São José do Rio Preto. Acusado de participar dos atos golpistas de 8 de Janeiro, Pimenta tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por descumprir medidas cautelares impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

O Estadão procurou a defesa de Jonatas, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

Jonatas é investigado por ser um dos bolsonaristas que participaram da depredação dos prédios dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023. Ele foi preso em Brasília após os ataques e ficou dois meses na Penitenciária da Papuda. Ele foi posto em liberdade condicional em março do ano passado, sob a obrigação de cumprir medidas cautelares.

No dia 31 de julho, Moraes exigiu uma nova prisão dele após Jonatas descumprir as medidas cautelares. Segundo o STF, ele rompeu a tornozeleira eletrônica no mês passado e, por isso, era considerado um foragido.

Jonatas não foi condenado pela participação nos atos golpistas. O julgamento dele ainda não está previsto pelo STF. Por isso, a prisão dele tem caráter preventiva.

Ele era candidato a vereador de Olímpia pelo PRTB e teve o registro deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele declarou ter R$ 136 mil em bens, sendo R$ 130 mil de uma casa no município e R$ 6 mil de uma motocicleta.

Nas redes sociais, Jonatas publicou imagens de campanha, associando a imagem dele ao do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em uma das publicações, ele destacou a passagem do ex-presidente em Olímpia, no dia 23 de agosto.