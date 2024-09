Pesquisa para prefeito de SP hoje (20/9): veja últimos resultados

O levantamento do instituto Paraná Pesquisas com as intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo (SP) foi divulgado nesta sexta-feira (20). Ontem (19), foi a vez da pesquisa Datafolha.

Qual foi o resultado da pesquisa desta sexta-feira?

A sondagem do Paraná Pesquisas mostra empate técnico entre Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL). O atual prefeito tem 26,8% das intenções de voto (eram 25,1% na pesquisa anterior), enquanto o psolista tem 23,7% (eram 24,7%). Enquanto isso, Pablo Marçal (PRTB) se manteve estável, com 21% da preferência do eleitorado paulistano.

Boulos está empatado tecnicamente com Nunes, na primeira posição; e também com Marçal, na terceira posição. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Simulações de segundo turno

Cenário 1

Ricardo Nunes (MDB): 50,1% (tinha 51,1%)

Guilherme Boulos (PSOL): 32,1% (tinha 33,6%)

Nenhum / Branco / Nulo: 11,7% (eram 9,4%)

Não sabe / Não respondeu: 6,0% (eram 5,9%)

Cenário 2

Guilherme Boulos (PSOL): 43,6% (tinha 43,3%)

Pablo Marçal (PRTB): 37,9% (tinha 37,2%)

Nenhum / Branco / Nulo: 12,5% (eram 13,4%)

Não sabe / Não respondeu: 6,0% (eram 6,1%)

Cenário 3

Ricardo Nunes (MDB): 52,3% (tinha 51,4%)

Pablo Marçal (PRTB): 27,4% (tinha 27,3%)

Nenhum / Branco / Nulo: 14,5% (eram 15,6%)

Não sabe / Não respondeu: 5,7% (eram 5,7%)

Outras pesquisas da semana

A pesquisa Datafolha trouxe um cenário estável na disputa. Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) se mantiveram estáveis: o atual prefeito segue com 27% das intenções de voto, mesma porcentagem que acumulava na pesquisa anterior. O "ex-coach", por sua vez, continua sendo o escolhido de 19% do eleitorado paulistano. No pelotão superior, Guilherme Boulos (PSOL) foi o único que oscilou para cima. O psolista chegou a 26% das intenções de voto (eram 25%).

A Quaest apontou na quarta-feira (18) o empate técnico triplo na liderança. O levantamento mostrou Ricardo Nunes (MDB) ficou estável, com 24%, e Guilherme Boulos (PSOL) oscilou para cima, com 23%. Pablo Marçal (PRTB) oscilou três pontos percentuais para baixo, com 20%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os três candidatos estão tecnicamente empatados.

O instituto Vox trouxe Nunes e Boulos no topo. O atual prefeito alcançou 27,6%, e o deputado federal ficou com 22,9%. Como a margem de erro do levantamento é de 2,55 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão empatados tecnicamente. Boulos também tem empate técnico com Pablo Marçal, segundo os dados do Vox. Atrás do atual prefeito e do deputado federal, o ex-coach apareceu com 19,8% das intenções de voto.

A pesquisa Real Time Big Data divulgada na segunda (16) mostrou o trio tecnicamente empatado na liderança. Os números informados: Nunes: 24%, Marçal: 22% e Boulos: 22%.

A Veritá apontou Marçal na liderança. O influenciador somou 32,1% (tinha 30,9%); Boulos: 26% (tinha 21,6%) e Nunes: 18,1% (tinha 14,2%) vieram na sequência da pesquisa.

Sobre as pesquisas

O Paraná Pesquisa ouviu 1.500 eleitores da cidade de São Paulo. As entrevistas foram realizadas presencialmente entre 16 de 19 de setembro. O índice de confiança da pesquisa é de 95%. O registro no TSE é SP-03057/2024.

A pesquisa Datafolha foi encomendada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo. O levantamento ouviu 1.204 pessoas entre 17 e 19 de setembro na cidade de São Paulo (SP) e tem margem de erro de três pontos para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o código SP-03842/2024.

A Quaest ouviu 1.200 eleitores de São Paulo entre 15 e 17 de setembro. A pesquisa encomendada pela TV Globo tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro no TSE é SP-00281/2024.

A Vox ouviu 1.500 eleitores de São Paulo, presencialmente, entre 14 e 16 de setembro. A pesquisa tem 95% de nível de confiança e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP - 005842/2024.

A pesquisa Real Time Big Data foi contratada pela Record TV e entrevistou 1.500 eleitores paulistanos, entre os dias 13 de setembro e 14 de setembro. O nível de confiança é de 95%, e o número de registro na Justiça Eleitoral é SP-08428/2024.

O instituto Veritá entrevistou 3020 eleitores entre os dias 11 de setembro a 15 de setembro. O nível de confiança é de 95%, e o número do registro no TSE é SP-08881/2024.