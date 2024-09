Papa critica repressão de protestos na Argentina

BUENOS AIRES, 20 SET (ANSA) - Em um encontro em Roma, na Itália, o papa Francisco criticou nesta sexta-feira (20) a repressão dos protestos na Argentina por parte do governo de Javier Milei.

O líder da Igreja Católica reivindicou a implementação de políticas de redistribuição da riqueza, sublinhando que "não se trata de comunismo".

"Me mostraram as imagens da repressão, onde a polícia reprimiu os trabalhadores que exigiam os seus direitos nas ruas como se fossem desordeiros. Em vez de gastarem com justiça social, gastam na compra de gás de pimenta", declarou o pontífice durante um encontro com representantes de movimentos sociais.

O religioso não chegou a mencionar a Argentina nem o mandatário, mas provavelmente se referiu a uma manifestação organizada em 12 de setembro em Buenos Aires, que protestou contra um veto a uma revalorização das aposentadorias.

"Se não houver boas políticas racionais e justas, que fortaleçam a justiça social para que todos tenham terra, habitação, trabalho, um salário justo e direitos sociais adequados, a lógica do desperdício material e humano vai se espalhar, deixando a violência e a desolação em seu rastro", acrescentou.

O porta-voz presidencial Manuel Adorni respondeu às duras críticas do Papa ao dizer que "respeita a opinião" do religioso, "mas não compartilha" com ela.

"Não temos por que compartilhar a visão que ele tem sobre algumas coisas, mas o respeito é total e absoluta pelo que o Papa possa dizer a respeito de qualquer coisa", afirmou. (ANSA).

