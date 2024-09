ONU 'muito preocupada' com situação no Líbano e pede 'desescalada'

A ONU declarou-se "muito preocupada" com a situação no Líbano após os ataques israelenses, razão pela qual pediu, nesta sexta-feira (20), uma "desescalada" e "moderação máxima" das partes, segundo declarações do porta-voz do secretário-geral, António Guterres.

"Estamos muito preocupados com a intensificação em torno da linha azul, incluindo o bombardeio mortal de hoje (sexta-feira) em Beirute. Pedimos a todas as partes a desescalada imediata. Todos devem mostrar moderação máxima", disse à imprensa o porta-voz Stéphane Dujarric.

