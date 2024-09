Norris brilha nos treinos livres em Singapura; Verstappen vive dia para esquecer

O britânico Lando Norris (McLaren) brilhou nos dois primeiros treinos livres do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1, realizados nesta sexta-feira (20), junto com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), com o tricampeão mundial Max Verstappen (Red Bull), em sérias dificuldades e punido por usar um palavrão em uma entrevista coletiva.

Norris, que entrou na briga pelo título nas últimas semanas colocando-se a 59 pontos de Verstappen, dominou a segunda sessão, disputada em horário noturno, à frente de Leclerc, que havia sido o mais rápido na primeira, à tarde.

Sob o sufocante calor em Marina Bay, os dois pilotos superaram seus adversários em mais de meio segundo, uma diferença pouco habitual mesmo para os treinos livres.

"Estou satisfeito com o meu dia, em condições difíceis. Começamos o fim de semana com o pé direito, mas ainda temos que trabalhar para progredir, principalmente porque a Ferrari está indo bem", ressaltou Norris.

"Eu me senti confortável no carro, mas ainda há trabalho a fazer para que fique como eu quero. É um bom começo, agora temos que encontrar a regulagem para brilhar na classificação", explicou Leclerc.

Verstappen viveu um dia muito complicado: conseguiu o quarto melhor tempo na primeira sessão, mas foi o 15º na segunda, reclamando da falta de aderência de seus pneus e terminando 1,2 segundo atrás de Norris.

"Temos que analisar os dados e ver o que podemos fazer para melhorar o rendimento do carro na classificação", afirmou o piloto holandês.

"Nada funciona no carro de Max. Com os pneus macios ou duros, não havia nenhuma aderência ou equilíbrio", lamentou Helmut Marko, conselheiro da Red Bull.

- Punição por usar palavrão -

Além disso, Verstappen foi punido nesta sexta-feira pelos comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) após pronunciar um palavrão durante entrevista coletiva na véspera.

A FIA, que regulamenta a F1, costuma impor multas nesses casos, mas decidiu punir o piloto holandês com "trabalhos de interesse geral" sob sua supervisão, sem especificar de qual tipo.

A palavra que motivou a punição foi pronunciada quando Verstappen respondia sobre o motivo pelo qual seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, foi mais rápido no último fim de semana, no Azerbaijão.

"Não sei o motivo, configurações diferentes. Desde que comecei a classificação soube que o carro estava f...", declarou.

Verstappen foi multado por usar o palavrão, "considerado linguagem grosseira e ofensiva, inadequada para transmissão", segundo a decisão dos comissários da FIA.

- Mercedes decepciona -

Na pista, a Mercedes teve um rendimento decepcionante, com o heptacampeão mundial Lewis Hamilton fora do Top 10 nas duas sessões (12º e 11º).

Seu companheiro de equipe e compatriota, o britânico George Russell, foi 16º e 7º, mas terminou a segunda sessão batendo no muro e danificando a parte dianteira de seu carro.

Já o japonês Yuki Tsunoda e o australiano Daniel Ricciardo, ambos da Racing Bulls, confirmaram a boa impressão deixada na primeira sessão e terminaram o dia em quarto e sexto, respectivamente.

Outro australiano, Oscar Piastri (McLaren), vencedor do GP do Azerbaijão na semana passada, fez o quinto melhor tempo.

A chuva, que caiu forte em Singapura logo depois dos treinos, pode ser um fator decisivo na classificação no sábado e na corrida de domingo.

