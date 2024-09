Nice comemora 120 anos com goleada histórica sobre Saint-Etienne

O Nice atropelou o Saint-Etienne por 8 a 0 nesta sexta-feira (20), em uma goleada histórica na abertura da 5ª rodada do Campeonato Francês.

Jogando de azul (sua cor original) para comemorar os 120 anos o clube, o Nice marcou seis gols no primeiro tempo, feito inédito na Ligue 1 no Século XXI.

A última vez que uma equipe marcou seis gols nos primeiros 45 minutos foi em 24 de maio de 1997, na 38ª rodada, com o Lyon massacrando o Olympique de Marselha também por 8 a 0, mas com sete gols antes do intervalo.

Com esta vitória, o Nice sobe para a quinta posição na tabela, à espera dos demais resultados do fim de semana, antes de estrear na Liga Europa, na próxima quarta-feira, contra a Real Sociedad.

Já o Saint-Etienne segue em 16º, com apenas três pontos e a situação do técnico Olivier Dall'Oglio cada vez mais complicada.

Os artilheiros na Allianz Riviera foram Dylan Batubinsika (4', contra), Tanguy NDombèlé (7'), Mohamed-Ali Cho (24'), Youssoufa Moukoko (26' e 39'), Evan Guessand (36'), Sofiane Diop (75') e Pablo Rosario (86', de pênalti).

-- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Nice - Saint-Etienne 8 - 0

- Sábado:

(12h00) Lille - Strasbourg

(14h00) Rennes - Lens

(16h00) Reims - PSG

- Domingo:

(10h00) Monaco - Le Havre

(12h00) Angers - Nantes

Brest - Toulouse

Montpellier - Auxerre

(15h45) Lyon - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 12 4 4 0 0 16 3 13

2. Olympique de Marselha 10 4 3 1 0 12 4 8

3. Monaco 10 4 3 1 0 7 1 6

4. Lens 8 4 2 2 0 4 1 3

5. Nice 7 5 2 1 2 14 6 8

6. Nantes 7 4 2 1 1 6 3 3

7. Reims 7 4 2 1 1 6 6 0

8. Rennes 6 4 2 0 2 8 5 3

9. Lille 6 4 2 0 2 5 4 1

10. Le Havre 6 4 2 0 2 6 7 -1

11. Strasbourg 5 4 1 2 1 8 7 1

12. Toulouse 5 4 1 2 1 4 4 0

13. Lyon 4 4 1 1 2 4 8 -4

14. Brest 3 4 1 0 3 6 10 -4

15. Auxerre 3 4 1 0 3 3 9 -6

16. Saint-Etienne 3 5 1 0 4 1 15 -14

17. Angers 1 4 0 1 3 2 8 -6

18. Montpellier 1 4 0 1 3 2 13 -11

