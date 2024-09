Não há razão objetiva para os movimentos recentes dos mercados, diz Haddad

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira que não havia razão objetiva para os recentes movimentos dos mercados, num dia ruim para os ativos brasileiros.

"Não posso avaliar (a reação dos mercados). Eu trabalho com dados objetivos. É difícil trabalhar com dados subjetivos sobre o que levou uma pessoa a tomar uma decisão ou outra. Objetivamente falando, não há razão", disse Haddad em rápida entrevista a jornalistas em São Paulo após evento promovido pela Universidade de São Paulo.

O dólar à vista fechou o dia em alta de 1,84%, cotado a 5,521 reais, encerrando uma sequência de sete sessões de queda em um movimento de aversão a risco, em meio a incertezas em relação ao compromisso do governo com as contas públicas.

"Tendo a acreditar que foi o fato de termos adiado a coletiva do relatório bimestral (de receitas e despesas). Então boatos infundados começaram a circular", disse, ao comentar a alta do dólar.

Já o índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa, caiu 1,55%, também pressionado por preocupações com a situação fiscal no país, e os possíveis efeitos nas ações de potenciais novas altas na Selic.

(Por Victor Borges)