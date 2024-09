Mulheres são maioria em delegações no G7 da Cultura na Itália

ROMA, 20 SET (ANSA) - O G7 da Cultura teve início nesta sexta-feira (20) em Nápoles, sul da Itália, com predominância feminina dentre os representantes das maiores economias do mundo, que também incluiu membros do G20, como a ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes.

Representando a União Europeia, compareceu a comissária de Inovação, Pesquisa, Cultura, Educação e Juventude, Iliana Ivanova. A França enviou a vice-secretária geral do Ministério da Cultura, Aude Accary-Bonnery; enquanto a Alemanha foi representada pela ministra da Política Cultural Internacional, Katja Keul; os Estados Unidos, pela vice-segretária de Estado para a Diplomacia Pública e Relações Pública, Lee Satterfield; o Canadá, pela vice-ministra do Patrimônio Cultural, Isabelle Mondou; e o Japão, pela ministra da Cultura, Moriyama Masahito.

A delegação masculina, em minoria, teve dentre os participantes, o ministro da Indústria Criativa, Arte e Turismo do Reino Unido, Chris Bryant. O representante da Itália é o ministro da Cultura Alessandro Giuli, que assumiu recentemente o posto de Gennaro Sangiuliano, exonerado do cargo após um escândalo de infidelidade conjugal envolvendo o governo.

Os representantes da Cultura estão em visita ao Parque Arqueológico de Pompeia, antiga cidade romana nos arredores de Nápoles devastada por uma erupção do vulcão Vesúvio no ano 79 d.C. O local recebe ainda um concerto em parceria entre o tenor Andrea Bocelli e a Nova Orquestra Scarlatti, além de oferecer um jantar na Palestra Grande, uma das áreas nobres do parque histórico.

A Itália lidera o G7 em 2024 e o Brasil, o G20. (ANSA).

