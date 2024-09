Militares israelenses dizem que cerca de 10 comandantes seniores do Hezbollah foram mortos junto com Aqil

JERUSALÉM (Reuters) - Cerca de 10 comandantes seniores do Hezbollah foram mortos junto com Ibrahim Aqil, líder da unidade de forças especiais Radwan do grupo, que foi alvo de um ataque aéreo israelense em Beirute nesta sexta-feira, disse um porta-voz militar de Israel.

"Essa eliminação tem o objetivo de proteger os cidadãos de Israel", disse ele em uma breve declaração à imprensa, acrescentando que Israel não estava buscando uma escalada regional.

(Reportagem de James Mackenzie, Maayan Lubell)