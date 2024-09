Marina diz em reunião com governadores que produtores têm 'prejuízo enorme' com queimadas

A ministra do Meio Ambiente e da Mudança Climática, Marina Silva, afirmou nesta quinta-feira, 19, que os produtores rurais brasileiros estão tendo um "prejuízo enorme" com as queimadas que se espalharam pelo País. A declaração foi dada em reunião no Palácio do Planalto com governadores e outros ministros sobre o combate aos incêndios.

"Os proprietários estão tendo um prejuízo enorme. Esse é um período em que a garapa da cana de açúcar, como a gente chama, está altamente densa, a temperatura faz com que essa garapa fique caramelizada e constitua prejuízo para o produtor", declarou a ministra.

Marina ressaltou que o Estado de São Paulo é o que mais tem estrutura para combater incêndios, mas, mesmo assim, precisou pedir ajuda ao governo federal. "Na conversa que tive com o governador Tarcísio (de Freitas), ele me dizia: a sensação que tenho é como se estivéssemos colocando uma gota d'água", contou.

A ministra defendeu o aumento da pena para quem provoca incêndios, assunto que está em debate entre o Palácio do Planalto e o Congresso. "Se alguém chegar e colocar fogo dentro da nossa casa, isso tem um nome, é crime hediondo. Agora, alguém toca fogo no seu canavial, na sua fazenda e tem uma pena de dois a seis anos no máximo. É um debate profícuo", disse Marina.

Durante a reunião, da qual também participaram os ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Marina apresentou dados sobre as queimadas no País, mas disse que os números ainda serão atualizados.

Neste ano, até 15 de setembro, houve 690 incêndios em todo o território nacional, segundo a ministra. Desse total, afirmou, 298 foram extintos, cerca de 179 estão controlados, 108 estão sendo combatidos e 106 não contam com nenhuma forma de combate, devido a situações de difícil acesso.

"Temos 58% do nosso território em situação de seca e cerca de um terço do nosso território em situação de seca severa. A proibição que foi feita pelos governadores dos Estados do uso do fogo é fundamental e foi fundamental. Nesse momento, todo e qualquer uso do fogo se constitui numa ação criminosa, já que está proibido em todo o território nacional. O prejuízo para o meio ambiente, para a saúde, patrimônio público e privado é imensurável", declarou Marina.

Padilha, por sua vez, agradeceu o esforço feito pelos governadores para combater os incêndios e exaltou a união entre os governos estaduais e federal. "Toda vez que a gente agiu de forma conjunta, integrada, lá no Estado, o impacto foi ainda mais positivo, mais efetivo", disse o ministro da SRI.