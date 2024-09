O que se sabe sobre o 'maníaco do carro' suspeito de atacar mulheres em SP

A Polícia Civil continua à procura de um suspeito de atacar mulheres na região da Mooca, zona leste de São Paulo. Conhecido como "maníaco do carro" ou "maníaco do Uno", ele tenta agarrar as vítimas e levá-las para dentro do seu veículo.

Conforme divulgado na quinta-feira, 19, trata-se de Solirano de Araujo Sousa, de 48 anos. O pedido de prisão temporária solicitado pela autoridade policial do 57º Distrito Policial (Parque da Mooca) foi deferido pela Justiça na quinta-feira, 19. A defesa do suspeito não foi localizada pela reportagem.

No mesmo dia, as autoridades divulgaram imagens do homem. A polícia pediu à população informações que possam auxiliar as autoridades a localizar o agressor por meio do Disque Denúncia 181 pelo site. As investigações estão em andamento pelo 57° Distrito Policial (Parque da Mooca).

O que se sabe sobre os ataques?

O homem é suspeito de atacar mulheres na região da Mooca, zona leste de São Paulo. Ele tenta agarrar as vítimas e levá-las para dentro do seu veículo. Conforme a Secretaria da Segurança Pública, até o momento a Polícia Civil foi notificada de seis casos, com um total de sete vítimas.

Por que ele é conhecido como 'maníaco do carro' ou 'maníaco do Uno'?

Conforme vídeos divulgados nas redes sociais, o suspeito ficava parado ao lado do seu veículo, um Fiat Uno, enquanto aguardava a passagem das vítimas para tentar arrastá-las até seu carro. Muitas mulheres se manifestaram dando até informações sobre as características do suspeito, que costuma usar boné vermelho, e tem aparência de ter em torno de 40 anos.

Ele ainda está sendo procurado?

A Polícia Civil anunciou ainda na quinta-feira que identificou o indivíduo. De acordo com a corporação, trata-se de Solirano de Araujo Sousa, de 48 anos. Ele ainda está sendo procurado pela polícia. O pedido de prisão temporária solicitado pela autoridade policial do 57º Distrito Policial (Parque da Mooca) foi deferido pela Justiça na quinta-feira.

Como a população pode ajudar?

A polícia pediu à população informações que possam auxiliar as autoridades a localizar o agressor por meio do Disque Denúncia 181 e pelo site.

Como estão as investigações?

De acordo com a SSP, veículo do suspeito foi localizado e apreendido na quarta-feira, 18. Dentro do automóvel, os policiais encontraram uma faca e também roupas. A Justiça decretou a prisão temporária do suspeito. As forças policiais continuam atuando para localizá-lo e as diligências prosseguem para esclarecer os fatos. Não há informações sobre os dias exatos em que os ataques ocorreram.

A segurança foi reforçada na região?

Em paralelo às investigações em andamento pelo 57° Distrito Policial (Parque da Mooca), o policiamento também foi reforçado pela Polícia Militar e as equipes da região estão em posse das informações do suspeito para auxiliar em sua localização.