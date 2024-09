Toledo: Lula talvez não seja cabo eleitoral tão forte quanto já foi em SP

A reta final da campanha à Prefeitura de São Paulo indica que há uma parcela do eleitorado do presidente Lula (PT) que pretende votar no prefeito Ricardo Nunes (MDB), e não no candidato do petista na capital paulista, Guilherme Boulos (PSOL) — e a explicação, para o colunista do UOL José Roberto de Toledo, pode estar em uma possível queda de influência do presidente nas eleições da cidade.

Toledo avaliou durante o UOL News de quinta-feira (19) os dados da última pesquisa Datafolha, que mostra que Boulos tem votos de 48% dos eleitores de Lula, enquanto Nunes é o escolhido por 18%.

Lula talvez não seja um cabo eleitoral tão forte quanto já foi. A campanha do Boulos não conseguiu ainda atingir todos os eleitores lulistas, e são duas decisões que precisam tomar: cancelar o voto no Ricardo Nunes e votar no candidato do Lula.

José Roberto de Toledo

Outro ponto de destaque, porém, é a força da campanha de Ricardo Nunes na televisão — "dois em cada três minutos da propaganda eleitoral são dele", destacou Toledo — e as obras que o prefeito promoveu na reta final de seu primeiro mandato —mesmo com suspeitas de superfaturamento.

O Ricardo Nunes teve R$ 5 bilhões para fazer um mar de asfalto, principalmente na periferia da cidade. Fez obras de contingência superfaturadas, mas fez obras, e a população viu isso. Ele fez uma campanha que conseguiu atingir mais rapidamente a periferia graças a esse mar de tempo de televisão que o [Ricardo] Kotscho mencionou.

José Roberto de Toledo

