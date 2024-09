Kamala diz que está tentando realizar um segundo debate com Trump

Por Nandita Bose e Stephanie Kelly

ATLANTA (Reuters) - A candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, afirmou nesta sexta-feira que está tentando confirmar um segundo debate entre ela e o seu adversário republicano, o ex-presidente Donald Trump.

"Estou tentando ter outro debate. Vamos ver", afirmou Kamala em frente a cerca de 600 pessoas no Cobb Energy Performing Arts Center, em Atlanta.

Kamala e Trump debateram pela primeira vez no dia 10 de setembro, duelo que, segundo pesquisas, foi vencido pela democrata.

Na semana passada, Trump afirmou que não participaria de outro debate com Kamala antes da eleição de 5 de novembro.

"NÃO HAVERÁ UM TERCEIRO DEBATE!", disse o ex-presidente na sua rede social, Truth Social. Ele debateu com o atual presidente, Joe Biden, em junho, antes de enfrentar a vice.

No debate, Kamala colocou o republicano na defensiva, com uma série de ataques sobre sua capacidade de ser presidente, seu apoio às restrições ao aborto e sua miríade de problemas com a Justiça.

