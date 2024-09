Inmet: Distrito Federal tem a pior seca em 20 anos com 150 dias sem chuva

O Distrito Federal registra a pior seca das últimas duas décadas, informou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em nota. Nesta sexta-feira, 20, o Distrito Federal completou 150 dias sem chuva, o equivalente a cinco meses de seca, segundo o instituto. "Este ano de 2024 só perde para o ano de 1963, quando o Distrito Federal registrou, à época, 163 dias sem chover. Faziam 20 anos que a capital federal e regiões administrativas não enfrentavam uma seca tão rigorosa: a última vez foi em 2004, quando o Distrito Federal ficou 147 dias sem chuva", observou o Inmet.

O último registro de chuva na capital federal e nas regiões administrativas foi em 23 de abril. O Inmet analisou os dados históricos de seca em Brasília desde 1962. De acordo com o instituto, é observado um aumento significativo na quantidade de dias secos desde a década de 1980, com uma média de 80 dias sem chuva. Neste ano foi registrado o segundo maior período de seca severa no Distrito Federal, de acordo com o levantamento histórico do Inmet.

O Inmet alerta para risco de incêndios florestais e piora na qualidade do ar decorrente da seca. O institui prevê a ocorrência de rápidas pancadas de chuva isoladas na transição de setembro para outubro no Distrito Federal.