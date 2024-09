Índia discute aumentar importações de petróleo do Brasil, diz ministro

NOVA DÉLHI (Reuters) - A Índia discutiu aumentar as importações de petróleo do Brasil em uma reunião com a presidente da Petrobras, disse o ministro do petróleo da Índia nesta sexta-feira.

"Discutimos medidas para aumentar ainda mais as compras de petróleo bruto entre a Petrobras e as empresas de energia indianas e oportunidades de colaboração na Índia e no Brasil, especialmente em projetos de exploração e produção offshore em águas profundas/ultraprofundas", publicou o ministro Hardeep Singh Puri na rede social X.

(Reportagem de Nidhi Verma, texto de Pushkala Aripaka)