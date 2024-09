Ibovespa mostra fraqueza em dia com vencimento de opções; Multiplan sobe

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa mostrava fraqueza nesta sexta-feira, em sessão marcada pelo vencimento de opções sobre ações na bolsa paulista, enquanto Multiplan era destaque positivo após divulgar que pretende recomprar 90 milhões de ações detidas pelo canadense OTPP.

Por volta de 10h35, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,31%, a 132.710,38 pontos, renovando mínimas desde meados de agosto e acumulando até o momento um declínio de 1,6% na semana e de 2,42% no mês. O volume financeiro no pregão somava 1,96 bilhão de reais.

"O Ibovespa fechou abaixo do suporte em 133.800 pontos e abriu espaço para uma realização de lucros mais acentuada", afirmaram analistas do Itaú BBA, no relatório Diário do Grafista enviado a clientes nesta sexta-feira. "O próximo suporte está em 131.800 pontos – patamar que mantém o índice em tendência de alta no curto prazo."

Na visão de estrategistas do BTG Pactual, após uma boa recuperação nos últimos meses, investidores têm se mostrado mais céticos quanto à continuação da valorização do Ibovespa, que subiu 1,48% em junho, 3,02% em julho e 6,54% em agosto.

"Embora os juros tenham sido reduzidos nos EUA..., investidores locais estão preocupados com a situação fiscal - a proposta orçamentária para 2025 parece irrealista - e inseguros sobre como o ciclo de aperto monetário no Brasil poderá afetar as ações locais", afirmaram Carlos Sequeira e equipe.

"Na verdade, os investidores locais estão comprando níveis recordes de proteção devido à preocupação de que o Ibovespa possa corrigir", acrescentaram em relatório a clientes.

DESTAQUES

- MULTIPLAN ON subia 3,01%, após divulgar que pretende comprar cerca de 90 milhões de ações da empresa detidas pelo grupo canadense Ontario Teacher's Pension Plan. Os papéis estão sendo ofertados à Multiplan com um desconto de cerca de 16,2% em relação a cotação média dos últimos 30 pregões e, se confirmada, significará que todos os acionistas terão sua participação aumentada proporcionalmente em 18,46%.

- MRV&CO ON cedia 2,21%, com outras construtoras do Ibovespa também no vermelho, como EZTEC ON, que caía 2,01% e CYRELA ON, que perdia 1,1%, tendo como pano de fundo alta nas taxas dos contratos de DI.

- BRF ON avançava 1,76%, com o setor novamente na ponta positiva do Ibovespa. JBS ON mostrava acréscimo de 1,74%, MARFRIG ON tinha elevação de 0,9% e MINERVA ON valorizava-se 0,3%.

- VALE ON perdia 0,43%, em dia de desempenho misto dos futuros do minério de ferro no exterior, com o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, fechando as operações diurnas em alta de 0,15%, enquanto o vencimento de referência na Bolsa de Cingapura registrava queda de 0,28%. A companhia também anunciou nesta sexta-feira que concluiu a descaracterização do Dique 1B do Sistema Conceição, localizado em Itabira (MG).

- PETROBRAS PN tinha variação negativa de 0,03%, em meio ao declínio os preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent cedia 0,53%. Também no radar está a notícia de que Índia discutiu aumentar as importações de petróleo do Brasil em uma reunião com a presidente da Petrobras, segundo afirmou o ministro do petróleo daquele país, Hardeep Singh Puri, nesta sexta-feira.

- HYPERA ON recuava 1,31%, com analistas do Itaú BBA reiterando recomendação "outperform" para os papéis e elevando o preço-alvo de 35 para 37 reais, mas avaliando que o momento operacional desafiador deve continuar. "Um início mais brando em 2024 em termos de margem bruta, combinado com o foco maior da empresa na competitividade no segmento de genéricos e depreciação cambial, pode potencialmente impactar a margem Ebitda da empresa no segundo semestre do ano", afirmaram.