Huawei Watch GT5 identifica quando você está irritado; confira impressões

Quem deseja monitorar alguma atividade física e ter ainda informações de saúde, como qualidade do sono e níveis de estresse, pode encontrar no novo relógio inteligente Huawei Watch GT5 um parceiro interessante.

O modelo foi lançado ontem (19) em Barcelona (Espanha) —com outros três relógios. O Guia de Compras UOL teve a chance de explorar os recursos do aparelho em primeira mão por quase duas semanas. O GT5 chegará ao Brasil a partir de R$ 1.499. A pré-venda começará na próxima segunda-feira (23).

Primeiras impressões

Monitoramento do humor e do estresse. Uma das melhorias da nova geração de relógios inteligentes da empresa é o monitor do bem-estar emocional. E isso me pareceu muito interessante, além de didático e lúdico: você pode selecionar uma opção de tela em que um urso panda, muito fofo por sinal, reage conforme o humor detectado pelo smartwatch, que pode ser: agradável, neutro e desagradável.

Nos dias em que usei o GT5 notei que, quando a fome surgia, o relógio indicava o status "desagradável". Após a refeição ele rapidamente mudava para neutro —o que faz todo sentido. Também percebi que o urso panda indicou com frequência um humor "agradável" nos momentos em que eu passei com a minha família.

Isso é possível devido a um sistema mais inteligente, que integra as informações coletadas do pulso, como qualidade do sono, frequência cardíaca, temperatura da pele e oxigenação do sangue, para fornecer um status mais preciso sobre o nível de estresse e o humor do usuário, explicou a Huawei.

Um parceiro para ajudar a aliviar o estresse. Quando o humor da pessoa indica o status de "desagradável", o smartwatch sugere exercícios de respiração e atividade física para aliviar a tensão e o estresse.

Fiz o exercício de respiração recomendado uma vez durante o trabalho, mas não surtiu efeito imediato na alteração do status do humor. Porém, senti no corpo que essa pausa gerou uma sensação de alívio momentâneo.

Como já esperado, um bom aparelho para monitorar exercícios. O relógio é compatível com mais de cem tipos de atividade física, segundo o fabricante. Há modos de treino para corrida, caminhada, natação, ciclismo e trilha. Conta passos, distância percorrida, calorias queimadas e frequência cardíaca.

Imagem: Afonso Ferreira

Todo o histórico fica armazenado no aplicativo Huawei Saúde e é possível acompanhar o progresso e marcas pessoais.

Ajuda para manter-se mais ativo. É possível configurar algumas metas diárias como: quantidade de passos, gasto de calorias e tempo em pé, assim como em outros aparelhos dentro dessa categoria.

Gamificação do exercício. O GT5 manda notificações dizendo quanto falta para a meta ser atingida e dá uma espécie de troféu quando ela é alcançada. Também envia alertas quando a pessoa fica muito tempo sentada. É uma estratégia usada pelos relógios inteligentes para incentivar as pessoas a serem mais ativas sem parecer um "carrasco fitness".

Design bonito. O modelo que tenho usado é Azul Oceano com caixa de 46 milímetros —há uma versão com a caixa menor, de 41 mm.

Apesar de ser uma versão de entrada em comparação com os outros relógios lançados, notei um design bem elegante, um ar mais premium, com bordas finas de aço inoxidável. A pulseira é feita de naylon reciclado.

Acredito que ele vai agradar quem deseja um relógio mais casual, mas que também combina com situações mais formais sem aquele ar de ostentação de um acessório dourado ou prateado.

Compatível com Android e iOS. Uma das vantagens dos smartwatches da Huawei é que eles funcionam bem em ambos os sistemas. Isso é ótimo, já que amplia as possibilidades aos consumidores.

Enquanto os lançamentos não chegam ao Brasil, você pode conferir descontos na geração anterior do GT5:

*O jornalista viajou a convite da Huawei.

