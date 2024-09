Hezbollah afirma que bombardeou base de inteligência israelense a qual acusa de 'assassinatos'

O Hezbollah afirmou ter atacado, nesta sexta-feira (20), uma base de inteligência no norte de Israel com foguetes à qual atribuiu "assassinatos", depois de um bombardeio israelense contra um reduto do movimento islamista no sul da capital libanesa.

O Hezbollah indicou que atingiu com foguetes Katiusha "o principal quartel-general da inteligência na região norte [de Israel], responsável por assassinatos", "em resposta aos ataques do inimigo israelense" no sul do Líbano. Os duelos de artilharia na fronteira entre os dois países se intensificaram desde o início da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, há mais de onze meses.

© Agence France-Presse