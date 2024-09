Haddad: Queremos Brasil em outro patamar, mas é construção depois de anos de descompasso

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta noite que o governo quer o Brasil em outro patamar, mas fez questão de ponderar que a "construção depois de anos de descompasso" não se faz de uma hora para outra.

"Você não vai resolver todos os problemas em um ano porque não encontramos nada normal", disse Haddad durante palestra para uma plateia de estudantes na Universidade de São Paulo (USP).

Contudo, o ministro voltou a afirmar que o Brasil tem chance grande de dar certo.

Ele deu como exemplo a economia do Rio Grande do Sul que, segundos os indicadores, reagiu em 60 dias. "Imaginávamos que a recuperação no Rio Grande do Sul fosse acontecer no ano que vem", admitiu o ministro que, mesmo depois de toda a sua defesa do arcabouço, não foi poupado por alunos, com cartazes com dizeres críticos ao dispositivo.