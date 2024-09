Ex-namorada de jogador morto em 89 pode pegar 23 anos de prisão

COSENZA, 20 SET (ANSA) - O Ministério Público de Castrovillari pediu 23 anos de prisão para Isabella Internò, acusada de ter assassinado o ex-jogador italiano Donato Bergamini em 1989.

A mulher, que era namorada do ex-meio-campista do Cosenza, foi acusada de homicídio voluntário e teria recebido auxílio de outras pessoas. As autoridades, no entanto, estão tentando identificar os supostos colaboradores.

Bergamini, que na época era um dos destaques do Cosenza, foi encontrado morto em uma rodovia em Roseto Capo Spulico, mas os investigadores descartaram a hipótese de suicídio. Antes de ser atropelado por um caminhão, ele teria sido morto asfixiado e teve seu corpo esticado no asfalto.

De acordo com os procuradores, Bergamini estava pronto para reconhecer o filho que Internò esperava, mas não concordou em se casar com a então namorada em razão do "caráter obsessivo" da parceira. Ela teria provocado um aborto e planejado a morte do ex-atleta quando eles se separaram.

O discurso da defesa e eventuais respostas da acusação estão marcados para os dias 27 e 30 de setembro, enquanto a sentença final deverá ser confirmada no dia 1ª de outubro.

Revelado pelo Imola, Bergamini passou por Russi e Cosenza, sendo uma importante peça no acesso para a Série B do rossoblù em 1988. O ex-meia chegou a ser cogitado pelo Parma, mas o negócio não foi para frente. (ANSA).

