Espírito Santo adquire ferramenta que detecta incêndios e desmatamento em tempo real

O governo do Espírito Santo acaba de adquirir uma nova ferramenta para monitorar diariamente toda a vegetação do Estado e emitir alertas, em tempo real, de desmatamento ilegal e de focos de incêndio. De acordo com nota da Secretaria de Agricultura capixaba, o Sistema Brasil Mais, que será gerido pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, será utilizado na Central de Monitoramento de Florestas do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo.

"Ao detectar focos de incêndio rapidamente, será possível mobilizar equipes de combate a incêndios e evitar que as chamas se espalhem, minimizando os danos", diz a pasta na nota. O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), diz no comunicado que o sistema deve "reforçar o trabalho de monitoramento do desmatamento ilegal e hoje, especialmente, o dos focos de incêndio".

O sistema atual compreende apenas 15% do Estado. Já este novo sistema abarcará 100% do território do Espírito Santo e terá capacidade, também, de indicar seca no solo em áreas a partir de 9 metros quadrados. Permitirá, além disso, ao longo dos anos, acompanhar projetos de restauração florestal.

Este ano, no Espírito Santo, segundo a nota, mais de 5 mil hectares de área foram queimados, com 71 municípios em situação crítica de estiagem, o que potencializa a ocorrência de incêndios.