Em NY, alta cúpula do BB tem agenda de captação de recursos para projetos ambientais

A alta liderança do Banco do Brasil desembarcou nesta semana em Nova York para uma intensa agenda de captação de recursos para a agenda ambiental em meio a desafios domésticos por conta das queimadas florestais no Brasil.

"O BB se importa com um mundo mais sustentável. Por isso, retornamos a Nova York depois do sucesso que tivemos em rodada de reuniões e negócios em 2023, quando fizemos ecoar para todo o globo nosso posicionamento concreto, com metas claras sobre sustentabilidade", disse a presidente do BB, Tarciana Medeiros, em nota ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O objetivo da nova rodada de captação é preservação ambiental, especialmente no que se refere ao bioma Amazônia. Na ação anterior em Nova York, o BB levantou R$ 8 bilhões para aplicação em negócios sustentáveis no Brasil.

Além de reuniões com investidores estrangeiros para captar recursos para a agenda ambiental, o banco participa de eventos na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em paralelo à realização da Assembleia Geral das Nações Unidas, na próxima semana, e promove evento inédito de relacionamento com investidores.

"São agendas que fomentam negócios de impacto positivo para milhões de brasileiros ao prospectar novos investidores e novas fontes de financiamento, além de promover a disseminação da agenda de sustentabilidade junto à comunidade internacional", afirmou Medeiros.

A comitiva do BB a Nova York é liderada pela presidente do banco, e conta ainda com os vice-presidentes Felipe Prince, de Controles Internos e Gestão de Riscos, Francisco Lassalvia, de Negócios de Atacado, Geovanne Tobias, de Gestão Financeira e Relações com Investidores, e José Ricardo Sasseron, de Governo e Sustentabilidade Empresarial.

Os executivos tiveram agendas em Nova York desde a quarta-feira, 18. Essas agendas seguem até a próxima quarta-feira, 25 de setembro.

Compromissos

Entre os compromissos, o primeiro é a participação no evento SDGs in Brazil 2024, na sede da ONU em Nova York, por ocasião da Assembleia Geral das Nações Unidas, para debater o avanço das organizações empresariais e não empresariais no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs, ou SDGs, em inglês). O evento reúne executivos e especialistas.

Além disso, o BB também promover a primeira edição de um Investor Day nos Estados Unidos, voltado a investidores estrangeiros e analistas. Na pauta, a agenda de inovação do banco e o relacionamento com o cliente, com foco em resultados sustentáveis, conta o vice-presidente de gestão financeira e de relações com investidores do BB.

"Nossos resultados financeiros têm impacto positivo na economia brasileira e encontram ainda mais relevância ao evidenciarmos todas as iniciativas que temos promovido na Agenda ASG (sigla para boas práticas ambientais, sociais e de governança)", acrescentou Tobias.

Em paralelo, os executivos do BB participam de reuniões de negócios com bancos, investidores e órgãos multilaterais. "O BB está na vanguarda desse esforço conjunto, formando parcerias estratégicas com bancos comerciais e instituições multilaterais para promoção da agenda ASG, além de atuar fortemente no fomento de operações sustentáveis no mercado de capitais", disse o vice-presidente de negócio de atacado.

Neste ano, o BB participou de dez ofertas públicas de renda fixa com critérios ambientais, sociais e de governança (ASG) no volume total na ordem de R$ 12 bilhões e garantia firme de R$ 7 bilhões, sendo quatro títulos incentivados e seis debêntures simples.

O banco também levantou US$ 100 milhões junto ao banco de investimento francês Natixis Corporate & Investment Banking em uma captação internacional denominada "Triple Sustainable Repo", a primeira desse perfil no mundo.