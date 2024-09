Dólar sobe 1% ante o real com fortalecimento da divisa no exterior

O dólar voltou a ampliar o ritmo de alta perto do fim da manhã desta sexta-feira, 20, passando a registrar alta acima de 1% nos mercados à vista e futuro. Profissionais nas mesas de câmbio atribuem a alta a um ajuste natural e esperado, depois que o dólar registrou queda nos últimos sete pregões, contabilizando perda de 4,09% no mercado à vista.

Para Elson Gusmão, diretor de câmbio da corretora Ourominas, o gatilho dessa recomposição de posições vem do exterior, com o fortalecimento da moeda norte-americana ante a maior parte das divisas. Há ainda espaço para a cautela antes da divulgação do relatório bimestral de receitas e despesas, esperado para o final da tarde.

"O mercado aguarda ações mais concretas em relação ao governo para corte de despesas. Contudo, após sete pregões em que o dólar só cai, em algum momento haveria um ajuste. Hoje a influência externa pesa mais. A manutenção de juros na China também influencia, na medida que a economia chinesa mostra sinais de enfraquecimento e mesmo assim houve a manutenção da taxa", afirma a fonte.

Às 11h12, o dólar à vista era cotado a R$ 5,4778, em alta de 0,99%. O dólar futuro para outubro subia 0,98%, para R$ 5,4815. O Dollar Index (DXY), que mede a variação do dólar ante uma cesta de seis divisas fortes, subia 0,29%, para 100,90 pontos.