Eletrocardiograma poderá ser feito em casa; como vai funcionar?

O eletrocardiograma (ECG) é um exame que avalia a saúde do coração e pode diagnosticar uma série de distúrbios como arritmias. Em geral feito em consultórios ou clínicas, o exame também poderá ser realizado em casa.

Um aparelho portátil, que ficará à venda nas farmácias brasileiras, está sendo lançado nesta sexta-feira (20) no Congresso Brasileiro de Cardiologia.

A tecnologia, desenvolvida pela multinacional japonesa Omron Healthcare com nome comercial Complete, permite o registro de resultados e também mede a pressão arterial. Os dados saem em 30 segundos.

Especialistas ouvidos por VivaBem destacam a possibilidade de usar o aparelho para acompanhar condições, como arritmias, mas fazem a ressalva de que é preciso a interpretação dos valores por um profissional.

"Este exame, que tem mais de 120 anos de existência, ainda é extremamente útil e atual. No entanto, exige a interpretação feita por um profissional porque existe uma série de nuances e detalhes", diz Marcelo Leitão, cardiologista, especialista em medicina do exercício de esporte e diretor científico da SBMEE (Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício de Esporte).

"Não é fácil para o leigo entender as variáveis expostas no ECG e suas correlações clínicas", afirma Brivaldo Markman Filho, professor titular de cardiologia da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) e chefe do serviço de cardiologia do Hospital das Clínicas da UFPE, vinculado à Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares).

A medição sistemática, no entanto, pode ajudar no rastreamento da arritmia atrial em pessoas que ainda não tem o diagnóstico e o acompanhamento da arritmia, quando já há o diagnóstico, segundo Weimar Barroso, presidente da SBC (Sociedade Brasileira de Cardiologia).

Com isso, há chance de aumentar a adesão aos tratamentos, que incluem medicações, como anticoagulante, e o controle da frequência cardíaca.

Esses aparelhos portáteis permitem obter um número maior de registros e informações. Muitas vezes, a pessoa que tem uma queixa de palpitação faz o eletrocardiograma no consultório e não apresenta nada naquele momento. Ela pode até fazer outro exame, o holter, que monitora os batimentos por mais tempo e também não aparecer nada. Com o auxílio do dispositivo portátil, a pessoa faz o registro no momento em que sente a palpitação para, assim, identificar eventual arritmia, possibilitando o diagnóstico e um tratamento mais apropriado.

Marcelo Leitão, diretor científico da SBEE

Equipamento portátil realiza eletrocardiograma e mede pressão arterial Imagem: Divulgação

Como usar?

Os cuidados para a medição são mais sucintos se comparados aos de aparelhos portáteis que aferem a pressão arterial.

A pessoa deve estar de repouso por pelo menos 1 ou 2 minutos.

É preciso sentar-se e apoiar os dois braços sobre a mesa.

Coloca-se a braçadeira no braço esquerdo e posicionam-se os dedos nas placas que ficam no aparelho.

O aparelho tem um apoio para inserir o smartphone a fim de registrar o exame.

As mãos não podem ficar suspensas para não tremerem e não afetar a medição.

Cuidados com a fibrilação

Entre as condições que podem ser acompanhadas pelo ECG está a fibrilação atrial, uma arritmia que ocorre nos átrios, localizados na parte superior do coração, e faz com que o órgão bata em uma frequência muito alta, entre 300 e 400 vezes por minuto.

Dados do estudo Ritmo, divulgado nesta semana pela SBC, mostram que 13,7% de idosos assintomáticos e com hipertensão arterial ou insuficiência cardíaca tiveram episódios de fibrilação atrial, no Brasil.

A pesquisa foi feita de maio a dezembro de 2023 com 408 pacientes, por meio da realização de eletrocardiograma três vezes ao dia, durante 7 dias consecutivos.

Entre os fatores de risco para a arritmia estão:

Envelhecimento

Hipertensão arterial

Doenças valvares, problemas nas válvulas do coração

Doenças coronárias em pessoas que já tiveram infarto, colocaram stent ou fizeram angioplastia

Insuficiência cardíaca

Obesidade

Tabagismo

Distúrbios do sono, como a apneia do sono

Quando não tratada e diagnosticada em tempo hábil, a fibrilação atrial aumenta em cinco vezes os riscos de um AVC (acidente vascular cerebral), doença que ocupa a segunda posição no ranking de mortalidade por doenças cardiovasculares no Brasil, conforme os indicadores das Estatísticas Cardiovasculares da SBC.

O coração bate tão rápido que fica só tremendo e, assim, pode formar um coágulo que, ao se desprender, pode ir para qualquer parte do organismo, como o cérebro, provocando o AVC, uma complicação que compromete a qualidade de vida da pessoa, com, muitas vezes, danos à saúde e aos aspectos sociais e econômicos.

Weimar Barroso, presidente da SBC

A fibrilação atrial é subdiagnosticada, principalmente em pacientes assintomáticos. Mas, quando a condição é identificada com antecedência, estabelecem-se estratégias adequadas de tratamento.