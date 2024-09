Com rejeição alta, Marçal pede perdão a eleitor, mas retoma ataque no final

O candidato Pablo Marçal (PRTB) pediu "perdão" aos eleitores, em referência ao seu comportamento nos debates anteriores, e disse que adotaria uma "postura de governante" no evento realizado pelo SBT, nesta sexta-feira (20). Pesquisa Datafolha divulgada na véspera mostrou o crescimento da rejeição dos eleitores a Marçal.

O que aconteceu

Marçal iniciou o debate do SBT com uma postura calma, o que diverge da versão agressiva adotada nos eventos anteriores. O coach e empresário adotou um tom de voz ameno e não tratou os demais candidatos por apelidos depreciativos, como fazia antes. O moderador foi claro no início da transmissão do SBT: os candidatos só poderiam se referir uns aos outros pelos nomes na urna. Nos demais debates, Marçal chamava de forma pejorativa Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB).

O candidato disse que mostrou sua "pior versão" nos debates e que agora iria mostrar "alguém que tem postura de governante". A fala ocorreu em debate com Tabata, que falou que Marçal era como o jogo do tigrinho: promessas fáceis que "lascam com a vida das pessoas".

Mas, no final do debate, Marçal voltou a chamar Nunes de "Tchutchuca do PCC". O prefeito ganhou direito de resposta.

Marçal protagonizou os principais confrontos em debates até agora, como a troca de ofensas seguida da cadeirada de Datena. A agressão a Marçal ocorreu no debate da TV Cultura no domingo (15). Antes, o coach citou uma expressão usada para estupradores, "Jack", ao falar com Datena. Também disse que Datena era "arregão" e não era homem para bater. Marçal também discutiu aos berros com Nunes na terça-feira (17), no debate RedeTV!UOL, dizendo que iria mandar o prefeito para a cadeia se fosse eleito.

A última pesquisa Datafolha mostrou que a rejeição a Marçal oscilou 3 pontos pra cima depois dos últimos debates, atingindo 47%. Isso significa que praticamente metade dos eleitores dizem que não votam no coach de jeito nenhum. Há uma semana, a rejeição de Marçal era de 44%. Há seis semanas, de 30%.

O candidato também aparece estagnado na pesquisa Datafolha, com 19%. É o mesmo percentual que tinha uma semana antes, de acordo com o Datafolha. Está atrás de Nunes (27%) e Boulos (26%).

Aproveitando essa oportunidade, eu quero pedir perdão pra todo eleitor paulistano, que minha tentativa até o último debate foi expor o caráter de cada um.

As pessoas querem saber a sua pior versão e a sua melhor. A minha pior eu já mostrei nos debates. A partir de agora você vai ver alguém que tem postura de governante, que de fato gerou riqueza, que gerou mais empregos, que de fato é o único candidato que pode tirar você dessa miséria.

Pablo Marçal (PRTB), no debate do SBT



Pablo Marçal é como o jogo do tigrinho, promessas fáceis que podem até atrair quem está desiludido, mas que lascam com a vida da maioria das pessoas.

Tabata Amaral (PSB), no debate do SBT



O que que o Pablo Henrique, que tanto ataca, fala mentira, é o que tem a maior rejeição.

Ricardo Nunes (MDB), no debate do SBT

* Participaram desta cobertura Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Rafael Neves, Saulo Pereira Guimarães e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, e Letícia Polydoro, colaboração para o UOL