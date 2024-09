Nunes diz a Boulos que 'não precisa obrigar' sobre passaporte da vacina

O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, disse que errou e que "não precisa obrigar" as pessoas a ter passaporte de vacina contra a covid para frequentarem espaços públicos, como ocorreu durante a pandemia em São Paulo. A declaração foi dada no debate entre candidatos no SBT, nesta sexta (20).

O que aconteceu

"Não precisa obrigar", afirmou Nunes em resposta a uma pergunta de Boulos. O emedebista disse ter orgulho da atuação na pandemia e que tornou São Paulo a "capital mundial da vacina".

"Às vezes a gente erra, [como] foi a questão do passaporte", continuou Nunes. O passaporte era um documento que precisava ser apresentado, no auge da pandemia, para entrar em ambientes com grande aglomeração de pessoas. Era uma forma de evitar a propagação da doença.

O prefeito já tinha dito ser contra a obrigatoriedade do passaporte da vacina contra a covid em um podcast de extrema-direita. O programa foi exibido em 17 de setembro ao programa de Paulo Figueiredo. "Hoje sou contra a questão da obrigatoriedade [da vacina para covid-19]. Tenho muita tranquilidade, depois de toda experiência, e tenho humildade para te falar isso". Ele repetiu o tema na entrevista ao podcast Te Atualizei, também voltado ao público bolsonarista.

Boulos disse que Nunes mudou de postura sobre a vacina para "agradar aliados políticos". "Esses dias, até ouvi uma coisa do Ricardo Nunes dizendo que errou ao defender vacinação obrigatória. A vacinação foi tão importante na pandemia e agora, pra agradar aliados políticos, ele diz que não defende mais", falou Boulos no debate.

Apoiador de Nunes, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é um dos principais críticos à obrigatoriedade da vacina.

A gestão Nunes instituiu o passaporte da vacina em setembro de 2021, no auge da pandemia. Inicialmente, a regra foi aplicada para eventos com mais de 500 pessoas. A determinação, no entanto, se tornou mais rígida em janeiro de 2022, quando a exigência foi aplicada para todo tipo de evento, em uma estratégia para combater o avanço da variante Ômicron da doença, que provocava uma nova explosão de casos da Covid.

Doença provocou 46.024 mortes na capital paulista, segundo o Ministério da Saúde. A cidade registrou mais de 2,6 milhões casos de Covid de 2020 até este ano.

A gente precisa sempre corrigir aquilo que às vezes a gente erra, que foi a questão do passaporte. As pessoas, pra ir numa igreja, não precisa obrigar. Ter que apresentar um passaporte pra ir no bar, pra ir no restaurante.



Mas foi aqui nessa cidade que a gente ganhou o título de capital mundial da vacina. Eu tenho muito orgulho do que eu fiz com a minha equipe com relação à questão da pandemia que nós tivemos

Ricardo Nunes, em debate no SBT

O que Nunes disse nos podcasts

Participação em podcasts de extrema direita foi articulada por aliados de Jair Bolsonaro. Um interlocutor do ex-presidente disse ao UOL que deu preparação prévia de duas horas para Nunes conceder as entrevistas. O desempenho dele foi celebrado entre bolsonaristas.

"No 8 de janeiro, deram penas altíssimas [aos invasores]", declarou. "E o (Guilherme) Boulos não cumpriu um dia de pena, porque também invadiu o Ministério da Fazenda, depredou. Precisa ter equilíbrio nessas decisões", afirmou. A declaração foi dada no podcast de Paulo Figueiredo.

"Hoje sou contra a questão da obrigatoriedade [do passaporte da vacina para covid-19]", disse. "Tenho muita tranquilidade, depois de toda experiência, e tenho humildade para te falar isso", declarou Nunes a Figueiredo.

Para o canal de extrema direita "Te Atualizei", ele classificou a decisão da obrigatoriedade do passaporte como "ação errada e equivocada". O canal é comandado pela jornalista e influenciadora digital Bárbara Destafani, que chegou a ter as redes suspensas em janeiro de 2023 pelo ministro Alexandre de Moraes por suposta disseminação de fake news. A entrevista ocorreu na quarta-feira (18).

O prefeito reafirmou a posição em agenda com o governador Tarcísio de Freitas nesta quinta (18). Ele declarou que errou durante a pandemia. "Se fosse hoje, eu não teria feito o passaporte da vacina", disse o emedebista. Durante a agenda, Nunes e Tarcísio conversaram com Bolsonaro por vídeochamada.

Postura contrasta com tentativa de Nunes de se apresentar como candidato de centro ao longo da campanha. Reportagem da Folha de S. Paulo mostrou que os acenos ao bolsonarismo desagradaram parte da campanha. Líderes de partidos de centro e centro-direita temem que declarações mais radicalizadas do prefeito afugentem o eleitor moderado.

* Participaram desta cobertura Ana Paula Bimbati, Anna Satie, Bruno Luiz, Caíque Alencar, Fabíola Perez, Rafael Neves, Saulo Pereira Guimarães e Wanderley Preite Sobrinho, do UOL, e Letícia Polydoro, colaboração para o UOL