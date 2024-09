Comandante de operações do Hezbollah morre em ataque israelense em Beirute

O comandante de operações do Hezbollah, Ibrahim Aqil, morreu nesta sexta-feira (20) em um ataque israelense no subúrbio do sul de Beirute, de acordo com a agência de notícias Reuters. Ibrahim Aqil, também conhecido como Tahsin, estava ao lado de membros da unidade de elite Radwan do Hezbollah, em uma reunião, quando foi atingido. Ele pertencia ao mais alto órgão militar do Hezbollah, o Conselho da Jihad.

Em um comunicado, o Exército israelense informou ter realizado um "ataque direcionado" na capital libanesa, sem dar detalhes. O atentado ocorreu perto do reduto do Hezbollah, no sul de Beirute.

De acordo com o Ministério da Saúde do Líbano, o bombardeio matou oito pessoas e deixou 59 feridas. Segundo a Defesa Civil do Líbano, as equipes de resgate ainda estão em busca das vítimas soterradas sob os escombros, após o desabamento de dois prédios residenciais.

Esta é a segunda vez em menos de dois meses que Israel tem como alvo um alto oficial militar do Hezbollah em Beirute. Em julho, um ataque aéreo israelense matou Fuad Chokr, o principal comandante do grupo.

A operação israelense é um novo golpe para o Hezbollah, após duas explosões de pagers e walkie-talkies usados por seus membros, que mataram 37 pessoas e feriram outras 3.000 outras em todo o país, nesta terça (17) e quarta-feira (18).

O Líbano e o Hezbollah acusam Israel de estar por trás dos ataques. Israel, que não reivindicou a responsabilidade pelas explosões, prometeu continuar suas operações militares contra o movimento xiita pró-iraniano.

Hezbollah também anuncia ataque contra Israel

O Hezbollah anunciou anteriormente ter bombardeado posições israelenses em sete ataques separados, utilizando o lança-foguetes Katioucha, fabricado no Irã.

Em um comunicado, o movimento libanês disse que atacou a sede principal dos serviços de inteligência no norte de Israel com foguetes, acrescentando que "é responsável pelos assassinatos".

A televisão pública israelense (KAN) informou que cerca de 150 foguetes foram disparados do Líbano contra o território israelense. De acordo com os serviços de resgate de Israel, não houve vítimas.

O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse na quinta-feira que Israel cruzou "todas as linhas vermelhas" ao realizar ataques usando dispositivos de comunicação nos últimos dias no Líbano.

Em um discurso na TV, Hassan Nasrallah reconheceu que sua organização, fundada em 1982, "sem dúvida" sofreu um golpe muito duro e "sem precedentes na história da resistência no Líbano" com as explosões de milhares de pagers e walkie-talkies usados por seus membros.

O líder do Hezbollah garantiu que Israel não conseguiria alcançar seu novo objetivo na fronteira norte e apenas o fim da guerra na Faixa de Gaza permitirá diminuir a tensão na região.

Com informações da Reuters