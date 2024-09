China surpreende e mantém taxas de empréstimo; mercados esperam cortes em breve

XANGAI (Reuters) - A China manteve as taxas de empréstimo referenciais na fixação mensal desta sexta-feira, contrariando as expectativas do mercado de uma mudança depois que o Federal Reserve fez um corte grande na taxa de juros dos Estados Unidos nesta semana.

No entanto, observadores do mercado acreditam amplamente que mais estímulos serão adotados para sustentar uma economia em dificuldades, já que o afrouxamento do Fed oferece a Pequim uma margem de manobra para afrouxar a política monetária sem prejudicar indevidamente o iuan.

A taxa primária do empréstimo (LPR) de um ano foi mantida em 3,35%, enquanto a LPR de cinco anos permaneceu em 3,85%.

Em uma pesquisa da Reuters com 39 participantes do mercado realizada esta semana, 27, ou 69%, esperavam que ambas as taxas fossem reduzidas.

"É provável que o corte nas taxas seja incluído em um pacote mais amplo, que está sendo analisado por autoridades seniores", disse Xing Zhaopeng, estrategista sênior para a China do ANZ.

"Os dados econômicos atuais e as expectativas apoiam um corte nas taxas. Além disso, a redução das taxas de empréstimos hipotecários existentes também exige mais reduções na LPR de 5 anos, o que pode levar a um declínio único e significativo na LPR no quarto trimestre."

Uma série de dados econômicos de agosto, incluindo de crédito e de atividade, surpreendeu negativamente e aumentou a urgência de implementar mais medidas de estímulo para sustentar a segunda maior economia do mundo, disseram observadores do mercado.

Analistas e consultores esperam que as autoridades chinesas intensifiquem as medidas para, pelo menos, ajudar a economia a atingir a meta de crescimento cada vez mais desafiadora para 2024.

Corretoras globais reduziram suas previsões de crescimento da China em 2024 para abaixo da meta oficial do governo de cerca de 5%.

Na semana passada, o presidente Xi Jinping pediu às autoridades que se esforcem para atingir as metas anuais de desenvolvimento econômico e social do país, informou a mídia estatal, em meio a expectativas de que mais medidas sejam necessárias para reforçar a recuperação econômica.

A divergência da política monetária com outras economias importantes, especialmente com os Estados Unidos, e o enfraquecimento do iuan têm sido as principais restrições que limitam os esforços de Pequim para afrouxar a política monetária nos últimos dois anos.